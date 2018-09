Christian Tour intra pe segmentul vacantelor de tip city break

Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai mari operatori de zboruri charter de pe piata locala, cu 48 de curse saptamanale in aceasta vara, a decis sa intre si pe segmentul vacantelor de tip city break, impulsionat de cererea ridicata din partea romanilor pentru acestea.

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) va demara o analiza a situatiei concrete din piata asigurarilor auto oblogatorii (RCA) din Romania si a convergentei legislatiei locale cu cea europeana, acesta fiind unul dintre primii pasi in pregatirea raspunsului catre Comisia Europeana care atras…

- La bordul navei rusești „Soiuz”, andocata la Stația Spațiala Internaționala (ISS), a avut loc o scurgere de oxigen din cauza unei microfisuri in corpul aparatului de zbor, a anuntat astazi șeful Roskosmos, Dmitri Rogozin, potrivit TASS. NASA a confirmat accidentul in segmentul rusesc al stației orbitale.…

- Sfarxitul verii se apropie xi, in vreme ce 65% dintre romanii care au plEnuit anul acesta o vacantE la plajE ixi impacheteazE prosoapele xi costumele de baie, 35% iau in calcul posibilitatea unui city break panE la urmEtorul concediu.

- UPDATE – ora 13:18 Wizz Air, cel mai mare transportator aerian din Romania si una dintre companiile aeriene cu cea mai mare crestere din Europa, anunța lansarea unei noi destinații de city break, LIVERPOOL, in Marea Britanie, disponibila de pe Aeroportul din Iași incepand cu data de 29 octombrie 2018.…

- Segmentul de drum cuprins intre strada Gib Mihaescu si strada Libertatii din prelungirea bulevardului Tineretului spre Nord a fost dat ieri in folosinta. Sectorul are o lungime de 263 m, iar lucrarile preconizate aici constau din desfacerea platformelor betonate existente ...

- Cei mai multi dintre romani aleg sa calatoreasca in weekend in destinatii autohtone, in principal datorita dorintei de a vizita mai multe locuri si din cauza lipsei de timp, motivul nefiind neaparat financiar.

- Drumul judetean 106E intre Jina (Sibiu) si Dobra (Alba) a fost inchis temporar circulatiei rutiere, din cauza aluviunilor ce au ajuns pe carosabil. Segmentul vizat este pe o distanta de circa 2 kilometri. Se va interveni pentru indepartarea aluviunilor si reluarea circulatiei. foto: arhiva