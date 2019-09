Stiri pe aceeasi tema

- Christian Sabbagh s-a casatorit in mare secret in acest weekend cu aleasa inimii sale, Iulia, și, totodata, mama baiețelului sau. Christian Sabbagh, in varsta de 47 de ani, și Iulia, 28 de ani, au ajuns in fața altarului sambata. Cei doi s-au casatorit civil in anul 2017, iar acum au facut cununia religioasa,…

- Christian Sabbagh și Iulia s-au casatorit religios Sambata, in mare secret. Tot atunci a avut loc și botezul baiețelului lor, Christian Jr. Cei doi s-au cununat civil in anul 2017. Se pare ca totul a fost organizat in mare graba, iar prietenii cuplului au fost anunțați cu puțin timp inainte de dublul…

- Prezentatorul de televiziune Catalin Bordea s-a cununat religios. Nunta a avut loc in acest weekend și a fost una intima. Catalin Bordea a facut nunta cu aleasa inimii lui, Livia. Cei doi s-au cununat civil in urma cu cinci ani, la primaria Sectorului 6 din Capitala. Potrivit spynews.ro, nunta lui Catalin…

- Adelina Pestrițu mireasa, pe Instagram. Vedeta a impartași cu fanii poze de la nunta, imediat ce acestea au fost facute. Adelina Pestrițu și soțul ei, Virgil Șteblea, apar in imagini alaturi de domnișoarele și cavalerii de onoare. Vezi toate pozele in galeria foto! Adelina Pestrițu mireasa. Ce rochie…

- Nunta in inchisoare. Unul dintre marinarii ucraineni, detinut la Moscova dupa incidentul din stramtoarea Kerci, s-a casatorit cu iubita sa. Mireasa, originara din Odessa a mers in Rusia cu inelele, rochia si costumul mirelui.

- Nunta mare in acest weekend, in showbiz. Castigatoarea sezonului doi de la "iUmor" s-a casatorit religios cu partenerul ei de viata, Mincu. Cei doi s-au casatorit civil, anul trecut, iar acum au decis sa faca pasul cel mare si in fata Lui Dumnezeu.

- Medana și Robert, foști concurenți de la „Insula Iubirii”, s-au casatorit religios in acest weekend. Extrem de eleganți, cei doi au radiat de fericire in cea mai frumoasa zi din viața lor. Medana a facut publice imagini de la nunta cu Robert, cel impreuna cu care are și un baiețel, pe Erik. Mireasa…