Stiri pe aceeasi tema

- Christian Sabbagh și Iulia s-au casatorit religios Sambata, in mare secret. Tot atunci a avut loc și botezul baiețelului lor, Christian Jr. Cei doi s-au cununat civil in anul 2017. Se pare ca totul a fost organizat in mare graba, iar prietenii cuplului au fost anunțați cu puțin timp inainte de dublul…

- Catalin Bordea, cunoscut pentru talentul sa de comediant, a facut in secret nunta cu frumoasa lui soție, Livia! In aceasta dimineața, Bordea, a postat in online fotografii de la fastuosa ceremonie insoțite de un mesaj emoționant!

- Veste mare in showbizul international. Dwayne Johnson s-a casatorit. Frumoasa veste a fost data chiar de simpaticul actor pe retelele sociale. Acesta s-a casatorit intr-un cadru de vis, alaturi de iubita lui.

- Cantarețul Justin Bieber se pregatește sa faca nunta cu Hailey Baldwin, cea cu care s-a casatorit in secret in luna septembrie a anului trecut. Justin Bieber și Hailey Baldwin, fiica actorului Stephen Baldwin, vor face nunta luna viitoare, potrivit tmz.com. Deocamdata nu se știe nici data exacta a nunții,…

- In urma cu mai puțin de o saptamana cunoscutul dirijor al Ansamblului Profesionist „Doina Gorjului” din Targu Jiu și iubita sa Alina au spus „Da” in fața ofițerului de stare civila. Pe contul personal de socializare Aurel Blondea a postat, ieri, mai multe imagini de la fericitul eveniment.…

- Heidi Klum a ajuns deja la al 3-lea mariaj! Celebra actrița și-a unit destinul cu iubitul ei, starul rock Tom Kaulitz, in varsta de 29 de ani. Fericitul eveniment a avut loc in luna ianuarie, iar Heidi Klum a ținut totul secret, pana acum.

- Un jucator de rugby in varsta de doar 22 de ani a murit la doar o zi dupa ce s-a casatorit cu iubita sa. Barbatul era și tatal unui baiețel de un an. Navar Herbet a fost diagnosticat cu tumoare cerebrala in urma cu noua luni, iar starea sa de sanatate s-a deteriorat rapid, fara sa aiba vreo șansa de…

- Celebra cantareata Otilia Bilionera este indragostita nebuneste, motiv pentru care a acceptat propunerea partenerului ei de a se casatori. Totul s-a desfasurat in mare secret, insa cum artista a oferit detalii despre marele eveniment, noteawza click.ro. Invitata in platoul emisiunii “Vorbeste Lumea”,…