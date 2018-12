Christian Rodseth, Janssen Romania: Anul viitor va veni cu provocari pe masura ce continuam demersul de a creste accesul la inovatie

Stiri pe aceeasi tema

- Reuniune la nivel inalt, Romania-Serbia-Bulgaria-Grecia, la Belgrad Foto: gov.ro. O reuniune la nivel înalt, în format cvadrilateral, România-Serbia-Bulgaria-Grecia, se desfasoara la Belgrad, cu participarea premierului Viorica Dancila. Cei patru premieri au discutat…

- Conducerea Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu a decis sa reduca durata programului de vizita pentru rudele pacienților internați in cadrul unitații medicale. Astfel, cei care vor sa-și viziteze apropiații cu probleme de sanatate o vor putea face doar in intervalul orar 15:00-17:00 de luni…

- Valoarea medie a unei mese de pranz achitata cu tichete de masa Ticket Restaurant a fost in acest an de 22,13 lei, in contextul in care valoarea medie a tichetelor de masa acordate de angajatorii din Romania a crescut progresiv cu peste 40% in ultimii doi ani, iar competitia pentru angajati a devenit…

- Fabrica Barleta din Bacau, unde se produc pungi, saci si sacose din hartie pentru mari lanturi de supermarketuri, retele de fast-food sau producatori de panificatie, va finaliza acest an cu afaceri de 15 milioane de euro, plus 15% fata de anul trecut, potrivit oficialilor companiei.

- atrage atenția asupra cancerelor de sange Cancerele de sange sunt incluse in categoria „bolilor rare”. In Europa, o boala este considerata rara daca afecteaza mai puțin de 5 din 10.000 de persoane, iar conform cifrelor oficiale , exista peste 6.000 de boli rare, care afecteaza aproximativ 30 milioane…

- De la 1 noiembrie, TVA-ul la serviciile turistice va scadea de la 9% la 5% . Masura economica luata printr-o ordonanța de urgența adoptata de guvern in 4 octombrie, are ca scop stimularea dezvoltarii turismului și incurajarea investițiilor. Actul normativ se refera la reducerea cotei de TVA pentru serviciile…

- Guvernul are o problema majora pe piata muncii cu angajatorii care nu platesc taxe si intervine nejustificat pentru a stabili masuri pe care ar fi trebuit sa le regleze piata, a declarat, luni, pentru AGERPRES, Dumitru Costin, presedintele Blocului National Sindical (BNS). El s-a referit la…

- Cumparatorii vor trebui sa achite o garantie pentru fiecare ambalaj reutilizabil al produselor achizitionate din supermarket. Masura intra in vigoare din 31 martie 2019. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!