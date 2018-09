Stiri pe aceeasi tema

- Liderii europeni au convenit sa inceapa negocierile cu Egiptul si alte tari din Africa de Nord pentru a lupta impotriva plecarilor clandestine ale migrantilor spre Europa, a declarat joi cancelarul austriac Sebastian Kurz, in cea de-a doua zi a unui summit UE care are loc la Salzburg, relateaza AFP.…

- Brother lanseaza o noua generatie de echipamente LED color L3000, cu principalele specificatii: viteza de imprimare de pana la 24 ppm, nivel de zgomot redus la 47dB, conectivitate sporita si gama variata de consumabile. Gama este compusa din doua multifunctionale cu fax MFC-L3770CDW si MFC-L3730CDN,…

- Intrebat daca echipa CFR Cluj s-a facut de rasul Europei, fiind eliminata de Dudelange din Luxemburg, Mangia a raspuns: "Nu asa se pune problema, atunci cand am spus unele lucruri m-ati criticat cu totii. E pacat ca FCSB si CFR au iesit din Europa. E o problema de coeficient, sunt de acord cu ce a spus…

- Primarul Boc a spus ca peste 20 de ani clujenii ar putea sa aiba METROU Primarul Municipiului Cluj Napoca-Emil Boc / captura Facebook Serviciul de noapte cu Maria Țoghina Problema traficului aglomerat din Cluj Napoca ar putea fi rezolvata odata cu introducerea metroului, dar peste 20 de ani,…

- CEO-ul celei mai mari companii de constructii din Polonia a avertizat ca sectorul, cu resursele suprasolicitate de proiectele noi, risca sa ajunga pe pierdere in cateva luni daca guvernul nu se grabeste sa rezolve problema penuriei de angajati. Nu este prima data cand Dariusz Blocher,…

- Problema iluminatului public ramane una stringenta in condițiile in care Timișoara trudește pentru titlul de Capitala Culturala Europeana 2021. Pe langa toate acestea Timișoara are și o premiera in acest sens, fiind primul oraș din Europa cu strazile iluminate electric. La mulți ani dupa, se pare ca…

- Cancelarul german Angela Merkel a avertizat joi ca ”destinul” Europei este in joc in problema migratiei, inaintea unui summit UE pe aceasta tema care se anunta foarte dificil, relateaza AFP. ”Europa infrunta multe provocari, dar cea legata de problema migratiei ar putea sa decida destinul Uniunii Europene”,…

- Saracia energetica este o problema majora in Europa. Exista intre 50 și 125 de milioane de oameni care se lupta zilnic pentru a-și asigura confortul termic și alimentarea cu energie electrica a locuinței la un preț accesibil. In Romania se estimeaza ca mai mult de 20% din cetațeni traiesc in saracie…