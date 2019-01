Stiri pe aceeasi tema

- Drama muzicala ''A Star Is Born" se afla in competitie stransa cu filmul biografic ''Vice", comedia istorica "The Favourite" si drama itineranta "Green Book" la cea de-a 76-a editie a Globurilor de Aur, noteaza vineri AFP. Chiar daca pelicula ''Vice'', un film biografic…

- Christian Bale ii da viața fostului vicepreședinte american Dick Cheney, din perioada lui George W. Bush, in producția ”VICE”, iar pentru rolul asta actorul a devenit practic de nerecunoscut. Dupa ce in 2004 pentru rolul din ”Masinistul”, Christian Bale a slabit 63 de kilograme pana a ajuns piele și…

- Pelicula “VICE”, semnata de Adam McKay a primit cele mai multe nominalizari de anul acesta la Premiile Globul de Aur, nu mai puțin de șase. Filmul are la baza drama fostului președinte american Dick Cheney și are in distribuție nume precum Christian Bale, Sam Rockwell și Amy Adams

- Rapperul Snoop Dogg a avut cel mai sincer discurs de mulțumire din istorie. El și-a mulțumit pentru ca a crezut in el, pentru cat de mult a muncit, pentru ca nu și-a luat zile libere sau pentru ca este darnic. In puține cuvinte, Snoop Dogg și-a mulțumit pentru ca a reușit sa ramana el. Artistul a...…

- Alex Ștefanescu din Craiova s-a recunoscut in semnalmentele date luni și de atunci a fiert la gandul ca ar putea fi chiar el Persoana X de la Virgin Radio Romania. Marți dimineața a avut și confirmarea. Alex a reușit sa sune la numarul 074EUSUNTX, iar Bogdan, Shurubel și Ionuț au inceput verificarea…

- Daniel Ghita s-a intors in ring ca un mare campion. Sportivul roman nu a avut mila de Dzevad Poturak, caruia i-a gasit inca din start punctul sensibil, informeaza digisport.ro.Loviturile joase de picior ale lui Ghita au avut explozia de alta data si l-au rapus pe bosniac in prima repriza.…

- Dupa 6 zile de cautari in care toata Romania s-a intrebat cine este Persoana X de la Virgin Radio Romania, luni am primit și raspunsul. Georgiana Radașanu a raspuns DA la toate intrebarile puse de Bogdan, Shurubel și Ionuț, iar la final a venit și confirmarea detectivului care a spus: „Georgiana Radașanu…