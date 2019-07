Stiri pe aceeasi tema

- Unele cluburi din Timișoara dau muzica prea tare, au constatat oamenii legii. Polițiștiii locali au fost in control și au amendat reprezentanții acestor cluburi. A primit amenda și un DJ dintr-un club din urbea de pe Bega. Polițiștii locali au constatat, in ultima perioada, o data cu incalzirea vremii…

- Cea de-a patra ediție a Arad Open Air Festival a adus in weekendul trecut in incinta Aeroportului Internațional din Arad o serie de artiști din zona muzicii electronice și hip-hop, spre bucuria spectatorilor care au avut parte de o scena spectaculoasa și o serie de momente speciale. In prima seara a…

- Nea Vasile Dinu din comuna Marșa, județul Giurgiu, este unul din cei mai vestiți cantareți din gura ai zonei, dar și un foarte bun țambalagiu. Cunoscut in toata țara cit și in Europa, a ajuns iata la aproape 83 de ani, dar se prezinta intr-o forma deosebita și abia așteapta sa vina sa va cinte […] Articolul…

- Lucrarile de constructii au crescut cu 23,4% in martie, pe serie bruta, fata de aceeasi luna a anului anterior, nivel crescut fata de cel din luna precedenta, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).In februarie, volumul lucrarilor de constructii a crescut,…

- Daca va ganditi sa achizitionati un apartament la Timisoara va trebui sa va asteptati la preturi mai mari in zona ultracentrala, cea din Complexul Studentesc-Stadion sau Balcescu. Acestea au fost cartierele cu cele mai mari cresteri de pret solicitat de proprietarii care doresc sa renunte la imobilele…

- Rodion G.A., parintele muzicii electronice romanesti si totodata unul din cele mai importante nume ale scenei electronice si progressive rock din Europa de Est va sustine un performance deosebit in Timisoara, sambata 4 mai, de la ora 21.00, la Capcana. Pe numele sau adevarat Rodion Ladislau Roșca, Rodion…

- Concertul Discover Home al chitaristului virtuoz care a cantat cu Pro Musica, Phoenix, Madhouse, Rotter Mund, Jane, James Last Orchestra poate fi vizionat la TVR Timisoara- pe 1 mai, ora 19.00 si la TVR 3- pe 2 mai ora 20.00. Un fragment, poate fi urmarit aici Muzica lui Erlend Krauser degaja o atmosfera…

- Joi, 16 mai, Capcana iși deschide porțile pentru fanii post black metal și le-a pregatit o seara de neratat alaturi de trupa Harakiri for the Sky, din Viena. In deschidere va canta trupa Magnetic, din Sofia. Harakiri for the Sky s-a inființat in 2011, in Austria și are lansate trei materiale…