Chris Terhes, mesaj despre Rareş Bogdan: E halucinant "Rares Bogdan a spus ca "in democratie hotii stau la puscarie". Pai si in regimurile totalitare hotii stau la puscarie. Si nu doar hotii. Mergand dupa logica lui Rares Bogdan, cu cat sunt mai multi in puscarie cu atat e tara mai democratica. Ca traitor de peste 16 ani in cea mai puternica democratie vestica va spun ca democratia nu are legatura cu cine sta in puscarie ci cu modul de tratare al cetateanului de catre stat. Intr-o democratie omul e in centru iar statul il deserveste, in timp ce in celelalte regimuri politice, statul il calca in picioare pe om pentru ca drepturile omului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

