Stiri pe aceeasi tema

- Relații la telefon: 0799 769 195 sau 0371 092 404. Advertorial! Hb: 40686 Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu…

- Cert este ca bordurile au fost schimbate, trotuarele și accesele (care aveau nevoie de reabilitare) finalizate, straturile de asfalt așezate și marcajul rutier trasat. Trei muncitori lucrau de zor la sistemul de irigat care va fi montat in zonele verzi din acest sens giratoriu extrem de circulat.…

- Accidentul s-a petrecut miercuri dimineața in zona localitații Dudeștii Noi. Barbatul in varsta de 63 de ani, spun polițiștii, mergea pe langa bicicleta pe partea carosabila și nu purta vesta reflectorizanta. Cel care l-a accidentat, un barbat in varsta de 43 de ani, nu a mai putut evita impactul.…

- Potrivit oficialilor societații de termoficare, „din cauza unor lucrari care se vor efectua intr-una dintre stațiile de reglare-masura care alimenteaza cu gaze naturale municipiul Timișoara, atat la CT Centru cat și la CET Sud se va intrerupe alimentarea cu gaz, incepand cu data de 11 octombrie,…

- ARAD Reprezentanții IPJ Arad au precizat ca „o echipa de specialiști lucreaza pentru repornirea sistemului și rezolvarea problemei in cel mai scurt timp”, insa pana la remedierea situației, cei interesați nu pot obține certificate de cazier judiciar. De menționat este faptul ca pe durata defecțiunii…

- Astfel, in perioada 21-23 septembrie, in Piața Avram Iancu, aradenii vor gasi uleiuri esențiale, dulceața de diverse fructe, sirop, miere, creme, perinițe medicinale, sapunuri naturale, coronițe, aranjamente pentru interior și exterior, buchete, odorizante și lumanari, saculeți toate cu lavanda.…

- In film, pe care Redford l-a descris drept „minunat”, actorul joaca rolul unui spargator de banci care a existat in realitate si care a fost prins de 17 ori pe parcursul a 60 de ani, si de fiecare data a reusit sa scape din inchisoare. „Intotdeauna am fost atras de ideea de raufacator, inca de cand…

- Potrivit reprezentanților IPJ Timiș, polițiștii au fost solicitați sa vina de urgența dupa ce trupul unui barbat de aproximativ 50 de ani a fost observat plutind pe o balta de langa Becicherecu Mic. La fața locului, oamenii legii au aflat ca barbatul era angajat ca cioban in zona și avea 53…