- Ies la iveala detalii despre cum a inceput relația dintre prezentatorul de televiziune Victor Slav și actuala sa iubita, Raluca Bombardiera. Prezentatorul de televiziune Victor Slav are o relație cu Raluca Silea, o bruneta care este cunoscuta in lumea showbiz-ul autohton drept Bombardiera. Dupa ce…

- Supermodelul german Heidi Klum s-a logodit cu muzicianul Tom Kaulitz, dupa o relatie de aproape un an, informeaza Associated Press.Informatia a fost dezvaluita de Klum (45 de ani) intr-o postare pe contul sau de Instagram.Postarea include o poza in alb si negru a cuplului, in…

- Shakira a incheiat ultimul sau concert din cadrul turneului mondial „El Dorado”, in lacrimi. Aflandu-se pe scena in Bogota, Columbia, Shakira a fost extrem de emoționata, aceasta fiind și țara natala a artistei. In timpul ultimei piese a concertului, cantareața a izbucnit in lacrimi, reușind cu greu…

- Ioana Filimon, deținatoarea titlului de Miss Romania 2016, a caștigat, in octombrie, Miss Global Model of the World, concurs de frumusețe ținut in Antalya, in perioada 17 si 29 octombrie in Antalya. Ioana Filimon a castigat concursul Miss Global Model of the World. Cum a aratat romanca la…

- Brigitte Sfat este pregatita din nou sa ajunga in fața altarului, fiind deja ceruta an casatorie. Vedeta a facut totul public pe pagina sa de Instagram. Brigitte Sfat, experienta HORROR la un salon de infrumusetare. Asa ceva este SCANDALOS Iubitul sau i-a daruit un buchet imens de trandafiri…

- Brigitte Nastase se iubește de ceva timp cu Cornel și este mai fericita ca niciodata. Fosta soție a lui Ilie Nastase a depașit perioada in care a suferit și a plans non-stop, iar acum se casatorește. Chiar daca s-au cunoscut de doar cateva luni, Brigitte și Cornel sunt pregatiți sa ajunga in fața altarului.…

- Fostul jucator, Bogdan Patrascu, a vorbit despre diferentele dintre fotbalul de acum 10 ani si cel din ziua de azi. Mijlocasul a plecat de la Sportul Studentesc in Bulgaria, la Litex Loveci, apoi a ajuns in Italia, unde a evoluat la Piacenza, Chievo Verona si Padova.