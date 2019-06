Chris Pratt și Katherine Schwarzenegger s-au căsătorit: „Ne-am simțit binecuvântați” Chris Pratt și Katherine Schwarzenegger și-au unit destinele intr-o ceremonie intima ce a avut loc in Montecito, California. Celebrul actor Chris Pratt și scriitoarea Katherine Schwarzenegger s-au casatorit dupa aproximativ un an de relație. Evenimentul a fost unul discret, mirii avand alaturi doar familia și prietenii, potrivit dailymail . Mireasa, fiica cea mare a lui Arnold Schwarzenegger, a purtat o creație semnata Giorgio Armani. Katherine a stralucit in rochia lunga, mulata pe corp și cu trena voluminoasa, accesorizata cu un voal elegant. Și ținuta mirelui a fost tot marca celebrului designer… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

