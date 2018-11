Stiri pe aceeasi tema

- Justin Bieber și-a șocat fanii cu o noua schimbare de look. Artistul a renunțat la parul lung și blond și a optat pentru o tunsoare scurta. El le-a aratat fanilor sai de pe Instagram noua sa imagine prin intermediul unui Insta Story. Postarea a disparut dupa 24 de ore. De asemenea, el a fost vazut alaturi…

- Regizorul Kirill Serebrennikov, care este arestat la domiciliu in Rusia, regizeaza de la 2.250 de kilometri distanta opera comica "Cosi fan tutte", de Wolfgang Amadeus Mozart, care va avea premiera, duminica, la Zurich, noteaza The New York Times, scrie News.ro.Kirill Serebrennikov, unul dintre…

- Sambata, la București, se desfașoara Campionatele Naționale de marș, la feminin, pe distanța de 10 kilometri și masculin, pe distanța de 50 kilometri, competiție la startul careia se vor regasi și trei marșaluitoare din Cetatea Marii Uniri, in condițiile in care Ana Rodean nu va participa din motive…

- Starul din Gardienii Galaxiei, Chris Pratt, și actrița Anna Faris și-au pus semnaturile pe actele finale de divorț, in fața judecatorilor. Cei doi așteapta decizia instanței, insa au cerut un judecator privat pentru aceasta etapa a procesului.

- Dragoș Dolanescu ocupa o funcție importanta, de deputat in Parlamentul din Costa Rica . In plus, pentru ca are aceeași naționalitate cu Elena Udrea și Alina Bica, arestate in Costa Rica, a fost expus unor șiruri de intrebari despre cele doua femei. Dragoș Dolanescu a evitat cat a putut sa-și asocieze…

- Doua cutremure au fost inregistrate, in Regiunea Sumba Indonezia in jurul orei 03.00 Ora Romaniei 08.00 Ora Locala . Primul a avut loc la coordonatele 10.41 S ; 120.31 E, la o adancime de zece kilometri la 591 km S de Makassar, 360 km V de Kupang si 83 km S de Waingapu. Cel de al doilea s a produs la…

- Inca mai are de clarificat niste lucruri in divortul lui de Anna Faris, insa apropiatii spun ca Pratt e deja gata sa paseasca din nou spre altar Vinovata: Katherine Schwarzenegger. Ea este cea cu care Chris a infiripat o relatie im ritm alert dupa divort, iar cei doi sunt atat de indragostiti incat…

- Din luna iunie, cand au fost vazuți pentru prima data impreuna, Chris Pratt și fiica starului hollyoodian Arnold Schwarzenegger sunt de nedesparțit! Deși zilele trecute l-am vazut in compania fostei neveste, actrița Anna Faris, actorul Chris Pratt are ochi doar pentru tanara lui iubita, Katherine Schwarzenegger.…