Stiri pe aceeasi tema

- Filosoafa ungara Agnes Heller, figura a vietii intelectuale, disidenta a regimului comunist din Ungaria, apoi angajata in ultimii ani impotriva politicii premierului Viktor Orban, a murit vineri la varsta de 90 de ani, a anuntat Academia ungara de stiinte (MTA), transmite AFP, potrivit Agerpres."Agnes…

- O familie din Arad a fost implicata joi dupa amiaza, intr un tragic eveniment rutier care a avut loc pe o sosea din Statele Unite ale Americii, informeaza site ul american kspr.com. Astfel, trei surori in varsta de 6, 7, respective 8 ani, au murit intr un groaznic accident, in Statele Unite. Femeia,…

- Laurentiu Halmagean a condus timp de un an organizatia municipala a PSD Arad. In noaptea de luni spre marti, barbatul a murit, in urma unui infarct. „Din pacate, a murit, Dumnezeu sa-l ierte, a facut infarct azi-noapte, avea 43 de ani", a declarat, marti, corespondentului MEDIAFAX, deputatul PSD Florin…

- Un grav accident petrecut aseara pe un drum comunal din satul Fornadia, comuna Șoimuș, județul Hunedoara. In urma incidentului care s-a produs in jurul orei 20.40, un barbat in varsta de 70 de ani a murit, iar soția sa in varsta de 63 de ani a fost grav ranita. Conform adevarul.ro, in timp ce conducea…

- Actorul Bryan Marshall, cunoscut din "The Spy Who Loved Me" in care juca alaturi de Roger Moore, a murit la varsta de 81 de ani, potrivit presei britanice. In film, el l-a interpretat pe comandantul Talbot care conducea un submarin nuclear, secondandu-l pe agentul 007.

- In luna mai a acestui an, artistul a facut public faptul ca fusese diagnosticat cu cancer in stadiul 4, in februarie, si ca urma tratamente intensive. Nascut sub numele Richard Shaw in Kingston, Jamaica, el a inceput colaborarea cu trupa din Houston in 1986, ca dansator, cand era cunoscut drept Little…

- Cantareata si actrita americana Doris Day, interpreta melodiei "Que Sera, Sera" si protagonista unor cunoscute pelicule hollywoodiene din anii 1960, a murit la varsta de 97 de ani, au anuntat reprezentantii fundatiei sale, citati de AFP și preluați de Agerpres.

- Informatia a fost confirmata de reprezentantii casei de moda BCBGMAXAZRIA, printr-un mesaj publicat pe platforma de socializare online Instagram. "Max a fost un adevarat vizionar, care a definit categoria modei contemporane", se arata in acelasi mesaj. Potrivit platformei Women's Wear Daily, creatorul…