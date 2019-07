Stiri pe aceeasi tema

- Primul director de zboruri de la NASA, Chris Kraft, care a avut un rol esential pentru Statele Unite in cursa spatiala, a murit, luni, la varsta de 95 de ani, imediat dupa a 50-a aniversare a primului pas facut de om pe Luna, a anuntat agentia spatiala americana, precizand ca este pierderea unei…

- Christopher Columbus Kraft, pe numele sau complet, a ajuns la NASA in 1958. El a fost creatorul centrului de control al NASA din Houston, celebrul "Mission Control", folosit pentru zborurile americane. "Statele Unite au pierdut intr-adevar o comoara nationala astazi odata cu decesul unuia dintre primii…

- Un studiu realizat in Statele Unite arata ca tinerii cu varsta pana in 40 de ani care au un nivel crescut al colesterolului și al tensiunii arteriale prezinta un risc mai mare de apariție a unor boli cardio vasculare mai tarziu in viața. Potrivit studiului, persoanele care au un nivel al colesterolului…

- Autorul italian de literatura politista Andrea Camilleri, cunoscut pentru seria de romane care il are drept protagonist pe comisarul Montalbano, a decedat la varsta de 93 de ani, au anuntat miercuri oficiali din domeniul sanatatii din Roma, potrivit DPA. Camilleri a incetat din viata miercuri…

- Artur Brauner, producator german cu peste 300 de filme la activ, dintre care numeroase mari succese consacrate memoriei Holocaustului, precum ''Europa, Europa'', a decedat duminica in Berlin, la varsta de 100 de ani, scrie agerpres.ro.

- "Fotbalul suedez este in doliu. Lennart Johansson a decedat in seara zilei de 4 iunie, in urma unei scurte maladii, la 89 de ani", a anuntat forul suedez, intr-un comunicat. Lennart Johansson a condus forul european intre anii 1990 si 2007. El a fost al cincilea presedinte al UEFA si a avut cea mai…

- Nicolae Pescaru, fostul fotbalist al echipei Steagul Rosu Brasov si participant cu nationala României la Cupa Mondiala din Mexic, din 1970, a decedat la vârsta de 76 de ani, informeaza gsp.ro, potrivit News.ro.Pescaru a jucat 311 meciuri în Divizia A cu FC Brasov si a marcat…

- John Havlicek, cel mai bun marcator din istoria echipei Boston Celtics, din liga nord-americana de baschet (NBA), a decedat joi, la varsta de 79 de ani, a anuntat fostul sau club, citat de AFP. ''Cu mare tristete am aflat ca legenda echipei Celtics si membru al Hall of Fame John Havlicek s-a…