Stiri pe aceeasi tema

- The Lumineers face publica prima parte a viitorului sau album, „III”, a carui lansare este programata pe data de 13 septembrie. EP-ul „Gloria Sparks” este compus din trei piese – „Gloria”, „Donna” și „Life In The City”, ale caror videoclipuri au fost lansate consecutiv, pe parcursul a trei zile. Povestea…

- Cercul Militar Constanta si Cenaclul literar "Mihail Sadoveanu" organizeaza maine, de la ora 17, la hotelul Militar C2, din b dul Mamaia 92 lansarea cartii "Zborul trupului spre suflet" semnata de fostul comisar sef r Adrian Nicola.Prezinta Diana Dobrita Bilea si Cornelia Grozavu.Moderator Aurel Lazaroiu.…

- BOKA, fenomenul de pe scena deep house, lanseaza piesa „Slow down”. De curand, artistul deep house BOKA a lansat și „Lose My Mind”, o piesa cu accente orientale cool, ritm și un vibe care transpune pe oricine intr-o poveste exotica. Cu un sound fresh, piesa este fundalul ideal pentru o poveste rupta…

- Vaticanul și-a lansat prima sa echipa de fotbal feminin, cu binecuvantarea papei Francisc, iar primul ei meci, un amical impotriva formației AS Roma, din Serie A, va avea loc pe 26 mai, scrie The Guardian, citat de Mediafax.

- Monoir si Brianna isi unesc din nou fortele si lanseaza piesa „Tsunami”. Produs de Monoir si compus de cei doi artisti alaturi de Cristian Dumitrescu, single-ul este insotit de un videoclip regizat de Silviu Mindroc si filmat in mai multe locatii exotice din Spania. „Lucram la #Tsunami inca de la finalul…

- UniCredit Bank și Mastercard lanseaza Mastercard Young, care se adreseaza categoriei de varsta de pana la 18 ani, fiind primul card de debit de pe piața locala care poate fi utilizat și de catre copiii intre 6 și 14 ani. Produsul este atașat ofertei de cont curent GeniusCont Junior. Instituțiile…

- Cand simți ca viața nu are destule momente pe care sa le petreci cu cea care iți este draga, parca iți vine sa fii nesimțit și sa furi cateva clipe in care ea sa te faca fericit. Mark Stam a pus in versuri sentimentul asta, care deja iți aduce vara in urechi.