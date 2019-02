Chris Evans, înlocuit în producția „The Devill All the Time” de actorul de origine română Sebastian Stan Chris Evans va fi inlocuit in producția Netflix „The Devill All the Time” de catre actorul de origine romana Sebastian Stan. Evans, cunoscut pentru rolul sau din filmul cu supereroi „Captain America”, a fost nevoit sa renunțe la acest proiect din cauza programului sau foarte incarcat. In lungmetraj vor mai putea fi vazuți și Tom Holland, Jason Clarke, Mia Wasikowska, Robert Pattison, Riley Keough și Bill Skarsgard. Filmul este o adaptare a romanului omonim lansat de scriitorul Donald Ray Pollock in 2011. Actiunea este situata intr-un oras fictiv, Knockemstiff, din Ohio, unde izbucneste „o furtuna… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

