Chris Cornell, Soundgarden, sinucidere. Medicul, dat în judecată Familia rockerului Chris Cornell, regretatul solist al trupei Soundgarden, l-a dat in judecata joi pe medicul acestuia, acuzandu-l ca a contribuit la sinuciderea starului grunge prin prescrierea in mod eronat a unor medicamente psihotrope, informeaza AFP. Chris Cornell, o legenda a scenei grunge din Seattle, s-a sinucis la varsta de 52 de ani in camera lui de hotel, pe 18 mai 2017, dupa un concert sustinut in Detroit. Mai multe medicamente au fost gasite in organismul lui in urma autopsiei. In acea plangere depusa la un tribunal din Los Angeles de Vicky Cornell, vaduva cantaretului,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Familia muzicianului american Chris Cornell il da in judecata pe medicul acestuia, pe care il acuza ca i-a prescris cantaretului cantitati exagerate de medicamente ce i-au provocat tulburari mintale din cauza carora rockerul s-a sinucis, in mai 2017, potrivit Associated Press.

Familia lui Chris Cornell, solistul grupului Soundgarden, l-a dat joi in judecata pe medicul sau pe care il acuza ca a contribuit la sinuciderea starului grunge prescriindu-i medicamente pshihotrope, scrie AFP, potrivit news.ro.Chris Cornell, voce recognoscibila a scenei grunge din Seattle,…

Chris Cornell, voce recognoscibila a scenei grunge din Seattle, s-a sinucis pe 18 mai 2017 in camera sa de hotel dupa un concert la Detroit, la varsta de 52 de ani. In urma autopsiei, au fost gasite in organism medicamente, intre care si barbiturice. In plangerea depusa la tribunalul Los…

