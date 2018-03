Stiri pe aceeasi tema

- Cantarețul Chris Brown se afla in centrul unui nou scandal, dupa ce paparazzii l-au surprins in timp ce agresa o femeie. Mai exact, cantarețul parea sa o stranga de gat. Dupa ce imaginile au aparut in presa, Brown s-a aparat, spunand ca totul a fost „in joaca”.

- Gestul pe care l-a facut jucatorul l-a deranjat și pe tehnicianul formației CFR Cluj, Dan Petrescu. ”I-am laudat înainte sa faca ceva. Când joaca prost, îi facem pilaf. Când joaca bine, sunt cei mai valoroși din lume. S-a vorbit ca vin deja la naționala mare și…

- Eliminata de Agnieszka Radwanska in turul al treilea de la Miami (6-3, 3-6, 6-2), Simona Halep a pus infrangerea in fata polonezei pe seama multelor greseli nefortate pe care le-a comis de-a lungul unui meci pe care l-a inceput perfect, dar pe care l-a scapat din mani in seturile al doilea si al treilea.

- Simona Halep si Irina Begu vor face pereche in aceasta seara la dublu, in direct la Digi Sport 2. Cele doua romance le vor infrunta pe Julia Goerges si Bethanie Mattek-Sands, intr-un duel programat in jurul orei 20.30, scrie digisport.ro.

- Simona Halep a suferit o noua umilința, in SUA! La turneul de la Miami, liderul mondial a primit o lecție de tenis de la frantuzoaica Oceane Dodin, locul 98 WTA, 21 de ani, prezenta pe tabloul principal ca lucky loser. Chiar daca a caștigat chinuit, Halep s-a impus cu 7-5, in decisiv.Dodin…

- Simona Halep a fost un car de nervi in timpul setului decisiv cu Oceane Dodin, din turul secund al turneului de la Miami, dupa 3-6, 6-3 in primele doua seturi. In setul 3, la scorul de 2-1 pentru Dodin, Halep nu s-a mai putut stapani dupa inca o eroare neforțata. A izbit violent cu racheta de pamant,…

- Sorana Cirstea (33) debuteaza in aceasta seara in turneul de la Miami, urmand sa o infrunte pe Su-Wei Hsieh (61 WTA), intr-un meci din turul secund. Partida va putea fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.RO și in direct la TV Digi Sport 3. ...

- Monica Niculescu joaca azi al 4-lea meci in 4 zile la Miami. Dupa ce a trecut de doua tururi de calificari, iar miercuri a invins-o clar pe Yulia Putinstseva, jucatoarea noastra joaca in aceasta seara in turul II de la Miami impotriva slovacei Magdalena Rybarikova. Partida va fi liveSCORE pe GSP.ro…

- Serena Williams, 36 de ani, a pierdut in primul tur al turneului de la Miami, 3-6, 2-6 cu Naomi Osaka, 20 de ani. La conferința de presa de dupa meci, Osaka, locul 22 WTA, a vorbit despre victoria in fața jucatoarei preferate și a dezvaluit care au fost obiectivele sale in acest meci. "Am fost emoționata…

- Ghinionul se ține scai de aplicația Snapchat. De data aceasta personajul principal in poveste este Rihanna și momentul de violența domestica dintre ea și Chris Brown. Utilizatorii aplicației au fost intrebați pe cine ar dori sa loveasca in cadrul unui joc numit ”Would You Rather”, care ii infațișa pe…

- Reactia a fost starnita de o reclama de pe platforma de socializare care ii pune pe utilizatori sa aleaga intre a „o palmui pe Rihanna sau a-l pocni pe Chris Brown’’. Brown a fost condamnat la cinci ani sub control judiciar dupa ce a agresat-o pe Rihanna in 2009 pe cand cei doi erau intr-o relatie.…

- Rihanna a acuzat reteaua de socializare Snapchat ca a ridiculizat in mod ''intentionat'' victimele violentei domestice, informeaza joi Press Association. Reactia a fost starnita de o reclama de pe platforma de socializare care ii pune pe utilizatori sa aleaga intre a ''o palmui…

- Anca Bucur a caștigat Miss Fitness Universe 2017. De profesie instructor de aerobic și sportiv, tanara titlul de campion mondial in concursul de la Miami, SUA. La inceputul lunii ianuarie a aflat ca este insarcinata. Este foarte fericita ca va deveni mamica. A marturisit ca, inițial, s-a simțit rau,…

- Rihanna a acuzat Snapchat ca a facut de rusine in mod intentionat victimele abuzului domestic., relateaza BBC. Cantareata a fost subiectul unei postari pe platforma de socializare prin care utilizatorii erau intrebati daca ar prefera "sa o loveasca pe Rihanna sau pe Chris Brown". Postarea, care a fost…

- Incident grav in Miami, unde o pasarela s-a prabușit peste o șosea intens circulata. Salvatorii au intervenit la fața locului pentru a scoate oamenii de sub daramaturi. UPDATE 20.43: Cel puțin șase mașini au fost strivite de pasarela. Mai multe persoane sunt prinse sub daramaturi, insa nu este clar…

- Copil de mingi aruncat peste reclame de un fotbalist de la Șahtior, in meciul retur cu AS Roma din optimile Ligii Campionilor. Gestul șocant a fost comis de argentinianul Facundo Ferreyra, in finalul partidei, cand gazdele conduceau cu 1-0. Fostul atacant de la Newcastle s-a napustit asupra unui copil de…

- Gest nesportiv al Carolinei Dolehide in meciul cu Simona Halep de la Indian Wells: i-a tras una in piept! LIVE TEXT Simona Halep – Caroline Dolehide, in turul III la Indian Wells. Simo, calificare cu peripeții. Halep a invins neașteptat de greu in turul al treilea la Indian Wells, dar nu pentru ca adversara…

- La implinirea unui secol de viata, o femeie din Borsa si-a aniversat ziua de nastere alaturi de familie si de reprezentantii Serviciului Asistenta Sociala din cadrul Primariei Orasului Borsa. Acestia i-au transmis urari de sanatate, bucurii si liniste sufleteasca, precum si traditionalul „La multi ani!…

- Un tanar in varsta de 27 de ani, din Craiova, a fost retinut dupa ce, pe o retea de socializare au aparut mai multe fotografii in timp ce acesta fura portofelul unei femei, pe strada. Imaginile au fost distribuite de sute de ori, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Oscar 2018, cea de-a 90-a ediție a Premiilor Academiei Americane de Film, s-a incheiat, cu victoria filmului The Shape of Water. Dar gala va ramane in memorie datorita unor momente amuzante in centrul carora a stat fie gazda Jimmi Kimmel, care a avut o performanța reușita, fie vedetele care au urcat…

- Actorul George Clooney si sotia sa, avocata pentru drepturile omului Amal Clooney, au donat 500.000 de dolari miscarii March for Our Lives, creata dupa atacul armat comis intr-un liceu din statul Florida, pe 14 februarie, soldat cu moartea a 17 persoane, informeaza huffingtonpost.com.

- Chiar daca cei doi nu și-au terminat relația in termeni tocmai amiabili, se pare ca Rihanna e cam greu de uitat pentru Chris Brown. Artistul a ținut sa-i ureze lui Riri un calduros la mulți ani printr-o postare emoționanta pe Instagram. Acesta a folosit o fotografie a vedetei din copilarie, careia i-a…

- Te-ai gandit vreodata ce ai face cu banii daca ai castiga la loto? I-ai investi, ti-ai cumpara o casa, masina, i-ai da rudelor? O femeie din Irlanda a stiut din prima clipa ce se va intampla cu averea uriasa

- O profesoara a fost data afara pentru ca s-a casatorit cu o femeie. Dupa ce s-a casatorit cu dragostea vieții ei, a fost data afara de la școala Catolica din Miami, unde lucra ca profesoara. Motivul? Și-a unit destinele cu o femeie, nu cu un barbat.

- Chris Brown și-a postat Twitter visul de a colabora cu Rihanna, Beyonce și Bruno Mars pentru un turneu global. Asta deși in 2009, chiar cu o seara inainte de Grammy, Chris Brown pleda vinovat pentru atacul asupra Rihannei, care era prietena sa la acea vreme. “Daca decideți sa-l faceți fara mine… atunci…

- O femeie din Capitala risca sa-si petreaca urmatorii 4 ani dupa gratii dupa ce a fost surprinsa furand un gadget dintr-un magazin.Potrivit politiei, banuita, in varsta de 25 de ani, a fost surprinsa de camerele de supraveghere in timp ce sustrage o tableta in valoare de 6.

- O tanara din Marea Britanie, aflata pentru prima data in vizita in Nigeria, a avut parte de un incident extrem de neplacut, pe care l-a povestit pe Twitter . Dupa ce i-a fost furat smartphone-ul, un iPhone, femeia a mers la primul politist pe care l-a vazut. In loc sa o ajute, barbatul a inceput sa…

- Printre celebritațile de la Hollywood s-a instalat un nou trend: sa manance din mana bucatarului Nusret Gokce, cunoscut drept „Salt Bae”. Astfel, vedete precum Leonardo DiCaprio, Ben Affleck, P. Diddy, Drake, Dj Khaled, French Montana, Rihanna și mulți alții au ajuns in celebrele restaurante din Dubai,…

- O femeie din Miami, Statele Unite, a devenit vedeta pe internet in urma unui incident la care care a fost protagonista. Clipul filmat de trecatorii americani arata o femeie blonda, cu un tricou verde, care distruge o masina ce fusese implicata intr-un accident. Furia protagonistei era atat de mare…

- "Gelozie domn-le. Nu am vrut sa o omor. Nu am vrut sa o omor niciodata. Imi pare foarte rau. Avea mai multe (n.r. aventuri)", a spus Florin Oprea cand a iesit de la audieri, potrivit wowbiz. Din primele informatii, se pare ca Florin Oprea si-a urmarit iubita, a intrat in salonul in care era…

- De multe ori, gesturile si vorbele pline de venin ale oamenilor sunt de neinteles. Mai ales daca vorbim despre persoanele mai in varsta, care ar trebui sa dea dovada de intelepciune si compasiune mai multa fata de semenii lor.

- Cântaretul spaniol Enrique Iglesias a lansat vineri clipul noii sale piese, 'El Bano', primul single al acestui an, în colaborare cu artistul emergent de 'trap' Bad Bunny, "un imn provocator care seduce si promite sa devina un succes mondial", informeaza compania…

- Fotbalistul a facut gestul in timp ce se afla pe banca de rezerve, pe data de 3 ianuarie, dar el a fost captat de camerele tv. Imediat el a fost condamnat de numerosi utilizatori pe retelele de socializare, "dab" fiind considerat ilegal. Pe fundalul inregistrarii video, in timp ce camera se…

- Doi tineri oradeni au luat atitudine dupa ce au remarcat ca femeia se plimba indecisa printre randuri magazinului și nu știa ce sa iși cumpere. Chiar și dupa ce au abordat-o, femeia a ramas umila și a spus ca iși dorește un iaurt cu fructe și niște biscuiți. „Nu, nu-mi luați doua, mie imi…