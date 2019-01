Stiri pe aceeasi tema

- Rapperul pe numele lui real Mohamed Sylla a fost arestat in cazul morții unui tanar de 23 de ani. Tanarul a fost ucis pe strazile din Paris, in luna iulie a anului trecut, de catre membrii unei bande. Moartea tanarului a fost surprinsa de camerele de supraveghere. Mai mulți barbați l-au lovit cu cuțite,…

- In urma cu mai bine de sase ani, un adolescent usor timid si ochi albastri intra in redactia OPINIA spunand ca ar vrea sa faca practica. Intrebat daca vrea sa dea admiterea la Jurnalism, tanarul a oferit un raspuns care i-a facut pe toti redactorii sa isi ridice capetele din monitoare si sa il priveasca…

- Horia Tecau si Jean Julien Rojer au fost intrecuti in ultimul act de cuplul Marcel Granollers/Rajeev Ram (Spania/SUA), cu scorul de 6-4, 6-4, dupa 71 de minute de joc. Premiul pentru participarea in finala este de 141.820 de euro si cate 600 de puncte. Invingatorii vor incasa un premiu total…

- Ali Amir s-a nascut fara ambele picioare, dar a fost capabil sa-i paseze mingea cu capul atacantului uruguayan. Filmuletul emotionant a fost postat inclusiv de Cavani pe pagina sa de Instagram. Amir a ajuns din Kazahstan la Paris prin intermediul PSG Foundation, care incearca sa ii ajute pe…

- Jucatorul elvetian de tenis Roger Federer, nr. 3 in ierarhia mondiala, s-a calificat in optimile turneului ATP de la Paris, dotat cu premii in valoare de 4.872.105 euro, fara joc, dupa ce adversarul sau, canadianul Milos Raonic a declarat forfait, in timp ce Rafael Nadal, principalul favorit si liderul…

- BMW a prezentat noul Seria 3 in cadrul Salonului Auto de la Paris. Sedanul de clasa medie (foto) dezvoltat de constructorul german a primit un design nou, tehnologii de top și motorizari pentru toate gusturile. Conform surselor apropiate companiei, noul Seria 3 Touring, versiunea break a modelului bavarez,…

- Compania aeriana Ryanair introduce 4 noi zboruri spre și dinspre capitala, iar compania aeriana Tarom – doua zboruri suplimentare. In total, incepand cu saptamana viitoare vor fi disponibile 44 de curse saptamanale spre și dinspre București Otopeni, cu o frecvența intre 5 zboruri pe zi (sambata…

- La doar o saptamana dupa ce Rafael Nadal a caștigat titlul cu numarul 11 de la Paris, la arena Philippe Chatrier au inceput lucrarile de modernizare. Dupa spusele lui Gilles Jourdan (directorul proiectului), centralul de la Roland Garros va fi demolat in proporție de 80%. Batrana arena va avea o capacitate…