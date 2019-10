Chitaristul Eddie Van Halen are cancer la gât. Se tratează în Germania Celebrul chitarist Eddie Van Halen, in varsta de 64 de ani, sufera de cancer la gat. Acesta se trateaza de cinci ani in Germania, potrivit TMZ. Eddie van Halen, membru fondator al trupei rock Van Halen a facut naveta intre SUA și Germania in ultimii ani pentru a fi tratat contra cancerului la gat. Acesta face raditerapie. Tratamentul l-a ajutat pe artist sa țina boala sub control, noteaza mediotempo.com. Renumitului muzician i s-a extirpat o parte din limba in anul 2000, artistul declarat vindecat doi ani mai tarziu. Eddie Van Halen a fost un fumator inrait, dar crede ca boala a fost cauzata de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- Eddie Van Halen a fost un fumator inrait, dar crede ca boala a fost cauzata de penele de chitara din metal pe care le-a ținut in gura in timpul spectacolelor. "Foloseam pene de chitara din metal, din alama si cupru, pe care le tineam intotdeauna in gura, exact in locul in care a aparut cancerul",…

