Stiri pe aceeasi tema

- Este din nou doliu in lumea cinematografiei! Cunoscuta actrița Edith Gonzalez s-a stins din viața miercuri, la varsta de 54 de ani. Ea suferea de cancer ovarian, pe care l-a descoperit in 2016. In 2017, actrița iși anunța fanii ca a invins cumplita boala. La ultimul proiect de televiziune la care a…

- Actrita mexicana Edith Gonzales, cunoscuta pentru roluri in telenovele realizate dupa anii 1990, a decedat la varsta de 54 de ani, relateaza site-ul ElUniversal.com.Edith Gonzales a decedat joi dimineata la Spitalul Interlomas, situat in Ciudad de Mexico, scrie mediafax.ro. Citește…

- Iulia Albu a avut nevoie de operație urgenta, dupa ce medicii i-au descoperit un chist ovarian. Intervenția a avut loc in urma cu o luna, insa aceasta abia acum a dezvaluit prin ce a trecut. Fosta soție a lui Mihai Albu a postat un mesaj pe blogul personal. „Așadar … am suferit in data de 24 aprilie…

- Statisticile arata ca femeile cu cancer ovarian au cea mai mica rata de supravietuire, iar unul dintre motive este depistarea tardiva a bolii. „In Romania, una dintre problemele principale care duc la depist...

- Directorul medical al Institutului Oncologic din Cluj-Napoca (IOCN), Patriciu Achimas-Cadariu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta pe tema cancerului ovarian, ca institutia pe care o reprezinta este una de top in tratarea afectiunii respective, precum si a altor boli oncologice.

- Directorul medical al Institutului Oncologic din Cluj-Napoca (IOCN), Patriciu Achimas-Cadariu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta pe tema cancerului ovarian, ca institutia pe care o reprezinta este una de top in tratarea cancerului.

- Directorul medical al Institutului Oncologic din Cluj-Napoca (IOCN), Patriciu Achimas-Cadariu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta pe tema cancerului ovarian, ca institutia pe care o reprezinta este una de top in tratarea afectiunii respective, precum si a altor