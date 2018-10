Stiri pe aceeasi tema

- Aflat la Iasi pentru a lua parte la un congres regional al Pro Romania, Ponta a facut cateva precizari in contextul in care primarul iesean a fost invitat si a participat la eveniment. "Cu domnul Chirica vorbesc ceea ce vorbesc si cu foarte multi primari cu care m-am vazut in ultima perioada.…

- Primaria municipiului Chisinau informeaza ca in zilele de sambata si duminica, 6 - 7 octombrie 2018, in Piata Marii Adunari Nationale va fi organizata „Ziua Nationala a Vinului". In acest context, va fi suspendat traficul rutier pe bd. Stefan cel Mare si Sfant, in perimetrul strazilor Al. Puskin - Mitropolit…

- Vinariile și-au instalat deja standurile, scena a fost pregatita și sticlele aduse in Piața Marii Adunari Naționale. In centrul Capitalei se simte deja atmosfera de sarbatoare, iar producatorii fac tot posibilul ca maine sa atraga cat mai mulți cumparatori.

- Ziua Limbii Romane este marcata cu mare fast in centrul Capitalei, la concertul organizat cu aceasta ocazie. Sute de oameni veniti in Piata Marii Adunari Nationale, se prind in hore si bucura de sarbatoare.

- Zeci de oameni au venit in Piata Marii Adunari Nationale duminica, 26 august, la indemnul primarului de Orhei, Ilan Sor, care avea intentia sa zadarniceasca protestul opozitiei proeuropene, organizat la fel in centrul Capitalei. Acestia au venit la Chisinau din diferite regiunie ale tarii, iar multi…

- Mii de oameni sunt asteptati in centrul Capitalei duminica, 26 august, la un nou protest al opozitiei de dreapta fata de guvernarea de la Chisinau. Manifestatia va incepe la ora 14.00, in Piata Marii Adunari Nationale (PMAN).

- Mii de oameni sunt asteptati in centrul Capitalei duminica, 26 august, la un nou protest al opozitiei de dreapta fata de guvernarea de la Chisinau. Manifestatia va incepe la ora 14.00, in Piata Marii Adunari Nationale (PMAN).