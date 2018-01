Stiri pe aceeasi tema

- In centrul capitalei s-a produs un accident rutier de aploare. La intersecția strazilor Ismail și București s-au ciocnit mai multe automobile. Фотографии разместил очевидец в социальной сети. По его словам, к счастью, погибших нет, серьезных травм так же никто не получил. На месте происшествия находится…

- Carambol pe șoseaua Olteniței din Capitala, pe 11 ianuarie. Un șofer – care nu a adaptat viteza la condițiile de drum și a pierdut controlul volanului – a lovit 7 mașini parcate regulamentar, noaptea trecuta, pe șoseaua Olteniței din sectorul 4 al Capitalei. Din fericire, nimeni nu a fost ranit, dar…

- Surprize neplacute pentru mai mulți locuitori ai sectorului Buiucani din Capitala. Dupa petrecerea de Revelion, in prima zi a anului pe strada au fost observați zeci de brazi aruncați și abandonați, dupa ce agenții economici nu au reușit sa ii vanda.

- Pe tot traseul liniei de tramvai 21 din Capitala, de o parte și de alta, au fost montate garduri de protecție. In timp ce calatorii se bucura ca tramvaiul merge acum fara restricții, șoferii sunt nevoiți sa stea la cozi de sute de metri, pentru ca acum se formeaza aglomerație in trafic aproape zilnic.…

- Trupurile sotilor Maleon au fost depuse la capela Cimitirului Sfintii Apostoli Petru si Pavel din Iasi. Ceremonia de inhumare incepe la ora 12.00. Zeci de oameni, din randul familiei, prietenilor si colegilor celor doi sunt deja prezenti la capela mortuara, pentru a-si lua ramas bun de la Anda si Bogdan…

- Sase persoane au fost ranite, dintre care doua grav, dupa ce doua masini au intrat miercuri seara in coliziune frontala, intr-un accident produs pe DE 583, la aproximativ cinci kilometri de municipiul Iasi, in urma impactului fiind implicat in accident si un al treilea autoturism, potrivit oficialilor…

- Caile de acces in curtile blocurilor din sectorul Rascani al Capitalei vor fi reabilitate. Decizia a fost luata la sedinta de ieri a Primariei. Asta dupa ce locuitorii strazilor Kiev, Alecu Ruso si Dimo s-au plans ca drumul spre casa a devenit o provocare pentru ei.

- CHIȘINAU, 11 nov — Sputnik, C.S. Parintele Octavian Moșin, parohul bisericii ”Întâmpinarea Domnului” de la Universitatea de Stat din Moldova, considera ca perioada Postului Nașterii Domnului este una dintre cele mai dificile, chiar daca în acest post…

- L-a invins in ultimii ani, in instanta, pe Gigi Becali, iar finantatorul echipei de fotbal a pierdut sigla si numele Stelei. Parca imbatat de succesul avut, juristul CSA a vrut mai mult. Dar a pierdut, de aceasta data, in fata dusmanului din Pipera. Nu-i bai, pentru ca a facut destule pentru noua echipa,…

- La Chișinau, fotbalul a inceput sa se joace la inceputul secolului XX – unele surse spun ca 1909, in altele se spune despre anul 1910. Pe site-ul „Fotbalul Imperiului Rus" a fost adunata o colecție remarcabila de articole din ziarele Chișinaului din acea vreme, care ne permite sa urmarim ascensiunea…

- CHIȘINAU, 11 dec — Sputnik. Sa vorbești de rau un cleric, ba chiar sa-l înjuri, în Republica Moldova, este cool si trendy. Și sunt mulți cei care își permit sa faca acest lucru în public, mai ales pe rețele de socializare care sunt la îndemâna oricui.…

- CHIȘINAU, 11dec — Sputnik. În sectorul Botanica al Capitalei sunt înregistrate cele mai multe accidente rutiere, iar tendința de creștere a numarului acestora persista în continuare, declara Silviu Mușuc, șeful adjunct al Poliției Capitalei. Cele mai periculoase…

- CHIȘINAU, 10 dec — Sputnik. Indicatorul din imaginea de mai sus se afla la o intersecție din satul Slobozia Mare, raionul Cahul, și este instalat pentru conducatorii auto care se deplaseaza spre orașele Cahul, Chișinaului, precum și alte localitați pe direcția respectiva. Un conducator…

- Delia are un apartament in care beneficiaza de tot confortul și care este aranjat exact așa cum și-a dorit artista. Delia, care a fost desemnata „Best Pop Artist” la Gala Elle 2017 , este una dintre cantarețele din Romania care se bucura de cel mai mare succes la public. A scos hit dupa hit, iar fanii…

- Spatiul verde a fost reabilitat anul trecut. Atunci au fost plantatiu 140 de arbori, 700 de bucati garduri vii, 170 de arbusti, 30 metri de borduri buxus, 300 de trandafiri, 1.200 mp de gazon si flori pe o suprafata de 440 mp. Tot astazi, la Bucuresti, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea,…

- Un barbat de 43 de ani din suburbia capitalei Gratiești a ajuns la poliție, dupa ce a taiat un copac din parcul situat pe str. Dimo din sectorul Rașcani al Chișinaului. Acesta a fost denunțat la poliție de catre un trecator care a vazut ce facea barbatul in parc și a telefonat la 902. Sosiți la fața…

- UPDATE // In centrul capitalei au venit mai mulți protestatari care țin in maini placate pe care este scris ca se declara impotriva „bradului oligarhic”. Mai mulți chișinaueni s-au adunat astazi in centrul Chișinaului pentru a privi concertul de la inaugurarea Pomului de Craciun. Pe scena evolueaza…

- Potrivit purtatorului de cuvant al IGPR, Georgian Dragan, conducerea IGPR a dispus efectuarea unei anchete interne la IPJ Tulcea dupa ce un incident a fost postat pe retelele de socializare. "Referitor la imaginile aparute in spatiul public, seful Politiei Romane a dispus conducerii IPJ…

- Politia Romana, prin Directia Arme, Explozivi si Substante Periculoase, actioneaza la nivel national, in perioada 21 noiembrie 2017 – 5 ianuarie 2018, pentru prevenirea oricaror evenimente negative generate de nerespectarea legislatiei privind obiectele pirotehnice, potrivit unui comunicat al Inspectoratului…

- CHIȘINAU, 02 dec — Sputnik. Primarul general interimar al Capitalei, Silvia Radu, a dispus ca bradul sa fie scos din Piața Marii Adunari Naționale, la puțin timp dupa ce pomul a fost instalat acolo. Și asta dupa ce s-a anunțat ca bradul care va fi adus va fi cel mai mare…

- Potrivit Politiei Arges, politistii au fost sesizati ca in Costesti, o copila de doi ani a fost adusa la spital de rude dupa ce ar fi cazut peste ea o mobila. Purtatorul de cuvant al ISU Arges, Madalina Epure, a declarat ca initial s-a solicitat transferul copilului de la Costesti la Unitatea…

- Primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu, și-a aratat nemulțumirea fața de starea Pomului de Craciun care a ajuns in aceasta dimineața in Capitala. De asemenea, primarul interimar a mai precizat și faptul ca cei care au greșit in privința molidului o sa suporte consecințele. {{258106}}"Nu pot sabotajele…

- ”In numele Guvernului Statelor Unite ale Amercii, felicit poporul roman cu ocazia celei de-a 99-a aniversari de la infiintarea Romaniei moderne. Statele Unite sunt recunoscatoare pentru parteneriatul strategic de 20 de ani si pentru cooperarea Romaniei in implinirea obiectivelor comune de…

- Stefan Manolache, alintat in lumea buna ”Printisorul taxiurilor”, datorita afacerii prospere pe care tatal sau o detine in Iasi, se dovedeste a fi, la randul sau, un tatic de imprumut... cu lipici! Asta pentru ca i-a cazut cu tronc fiicei in varsta de patru ani a Silviei, castigatoarea de la ”Bravo…

- In Chișinau se intampla lucruri greu de imaginat. Intr-o biblioteca din sectorul Rașcani al Capitalei, la subsolul unui bloc de locuit, timp de 30 de ani s-a aflat un proiectil de artilerie din timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, care putea in orice moment sa explodeze.

- Unul dintre cele mai populare servicii de photo sharing, anunta ca hackerii au compromis securitatea site-ului si au dobandit acces la conturile utilizatorilor. Utilizatorii Imgur sunt incurajati sa-si schimbe parola deoarece hackerii au reusit sa acceseze baza de date a site-ului, cu toate numele de…

- Targul se va desfasura in piata Unirii. In mijlocul pietei a fost montat un stalp inalt de 15 metri, de el sunt prinse toate ghirlandele. Modelul este adoptat de ceva timp in toate marile orase, dar in sfarsit a ajuns si la Iasi.

- O expozitie de fotografii document privind deportarea masiva care a avut loc in Baragan in anul 1951 va fi vernisata miercuri, 22 noiembrie, la sediul Muzeului Dunarii de Jos din Calarasi, la ora 11.00.

- CHIȘINAU, 20 nov — Sputnik, Nicu Goncear. Situația lui Dorin Chirtoaca este stranie și pesimista dupa scrutinul de ieri, care, la prima vedere, arata ca un eșec al socialiștilor. Pe de alta parte, pentru Silvia Radu totul abia începe, iar cariera acesteia de edil-șef (fie și interimar)…

- Partidul Democrat din Moldova considera ca rezultatele referendumului pentru demiterea primarului general al Chisinaului nu reprezinta o victorie pentru nimeni, dar indica o uriasa infrangere pentru partidele de stanga, in special pentru PSRM, care a initiat referendumul, un semnal ca populismul nu…

- Primarul suspendat al Capitalei, Dorin Chirtoaca, a iesit in fata presei imediat dupa ce procesul de vot asupra referendumului a luat sfarsit. Acesta a declarat ca locuitorii Chisinaului au transmis un mesaj pentru toata republica, boicotand referendumul initiat de catre socialisti impotriva sa si i-a…

- CHISINAU, 19 nov — Sputnik. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, la secțiile de votare pentru a participa la referendumul privind revocarea din funcție a primarului general al municipiului, Dorin Chirtoaca s-au prezentat 17,53 la suta dintre cetatenii cu drept de vot. Tinând…

- In sectorul Botanica al Capitalei au fost retinuti doi consumatori de droguri. Ambii sunt locuitori ai Chisinaului in varsta de 21 si 22 de ani. Ei au recunoscut fapta, menționand ca subsatntele le-au procurat destul de usor.

- O femeie de 35 de ani și-a pierdut viața, iar o tânara de 18 ani a fost grav ranita, suferind arsuri pe mare parte din suprafața corpului, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit, ieri seara, pe o strada din Sectorul 2 al Capitalei. Impactul a fost urmat de un incendiu de proporții care a cuprins…

- Flux majorat de transport la aceasta ora se stabilește Sectorul BUIUCANI: Sensul giratoriu strazilor: Calea Ieșilor – I.Creanga – Ștefan Cel Mare; str.V.Lupu direcția spre str.C Stere; Sectorul CENTRU: Ismail de la Kogilniceanu pina la str.31 August 1989; str.București intersecție cu str.Ciuflea; pe…

- Vicepresedintele Parlamentului Iurie Leanca se arata optimist in ceea ce priveste soarta Chisinaului, dupa numirea in functie luni, 6 noiembrie, a viceprimarului Ruslan Codreanu. Liderul PPEM condisera ca acest fapt este „o noua sansa pentru modernizare” a Capitalei.

- Fostul director al companiei Gas Natural Fenosa, Silvia Radu, si consilierul municipal al PPEM Ruslan Codreanu au fost numiti luni, 6 noiembrie, in calitate de viceprimari ai municipiului Chisinau de catre primarul general interimar al Capitalei, Nistor Grozavu. Dupa ce a semnat dispozitiile respective,…

- „In amintirea ierarhului Justinian Teculescu nascut in anul 1865 in Covasna-Romania, Episcop de Cetate alba, Ismail și Cahul in perioada 1924- 1932. Asociațiunea ASTRA și familia. Octombrie 2017.” Aceasta inscripție de pe placa omagiala depusa la Consulatul General al Romaniei la Odesa, Ucraina,…

- CHIȘINAU, 2 nov — Sputnik. Înaintarea unor candidaturi la funcția de viceprimari ai Capitalei de catre viceprimarul și primarul general interimar Nistor Grozavu este calificata de liberalul Valeriu Munteanu drept „infracțiune de uzurpare a puterii". Munteanu „depisteaza"…

- Un microbuz de pe ruta 120 din capitala a tamponat, zilele trecute, un tanar de 29 de ani care traversa strada pe o trecere pietonala de pe str. Ismail din Chișinau. Victima s-a ales cu fracturi multiple la picior și a fost transportata de urgența la spital. Șoferul microbuzului, un barbat de 40 ani,…

- CHIȘINAU, 1 nov — Sputnik, Sergiu Praporșcic. Dupa ce am relatat ieri ca un polițist din cadrul Batalionului de Patrulare Sud a facut un denunț la Centrul Național Anticorupție, anunțând ca un barbat a încercat sa-l mituiasca cu 100 de euro, iata ca astazi CNA anunța ca un…

- Un presupus OZN gigant, care a lasat in urma o sfera luminoasa pe cer, starnește adevarate temeri cu privire la o viitoare invazie extraterestra. Potrivit Mirror , incidentul s-a petrecut in Siberia, Rusia, in timpul nopții de joi spre vineri. In numai cateva minute, mai multe fotografii au impanzit…

- Romania este in procedura de infringement pentru calitatea aerului din Iasi si Brasov iar primarii celor doua orase nu doresc sa colaboreze cu Ministerul Mediului astfel incat viata cetatenilor din comunitatile respective sa nu fie pusa in pericol, a declarat marti, ministrul de resort, Gratiela Gavrilescu,…

- CASTIGATORI… Cea de-a doua etapa a Concursului de fotografie “Hora in imagini”, desfasurat cu prilejul celei de-a V-a editii a Festivalului International de Folclor “Hora din strabuni”, s-a incheiat. Un juriu format din trei profesori de la Facultatea de Arte Vizuale si Design din Iasi a stabilit cine…

- O delegație a Desparțamantului ASTRA Covasna – Harghita, formata din profesori, scriitori și oameni de cultura din județul nostru, se afla zilele acestea la Simpozionul internațional „Memorie istorica și spiritualitate romaneasca”, derulat la Iași, Cahul, Ismail și Odesa. Evenimentul aflat la cea de-a…

- Un accident in lant s-a produs pe strada Ion Creanga din sectorul Buiucani al Capitalei. In accident au fost implicate cinci automobile.In urma imapctului, masinile au fost avariate.Imagini de la fata locului au fost postate pe Internet.

- Mai multe gherete în care se comercializeaza cafea, amplasate în Gradina Publica „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Chișinau au fost demontate și evacuate de pe teritoriul parcului. Imaginile au fost surprinse de catre jurnalistul Constantin Grigorița. Autoritațile nu au…

- Foarte multe dintre vedetele si oamenii populari pe Instagram au cel putin o fotografie cu ei intr-un avon privat. Totusi asta nu este la indemana oricui. Sa inchieriezi un avion nu este chiar ieftin, insa in Rusia exista o solutie pentru cei care vor sa "mimeze" o viata de lux. Rusii care…

- World Class Romania, cea mai extinsa retea locala de centre de fitness, detinuta de fondul de investitii polonez Resource Partners, investeste un milion de euro intr-un club nou in centrul comercial Bucuresti Mall. Reteaua ajunge astfel la 23 de centre numai in Capitala si 31 in toata tara. World…