Chișinăuienii, provocați să spună de ce își iubesc orașul: Iată ce au răspuns – Video De iși iubesc chișinauienii orașul? iata ce raspunsuri ne-au dat concitadinii pe care i-am intalnit in strada. - Chișinaul este un oraș minunat, timpul e frumos, oamenii sunt binevoitori, atmosfera e buna. Bucataria e gustoasa… nu știu, avem motive sa-l iubim. Este patria noastra. - Pentru ca m-am nascut in acest oraș. Pentru toate lucrurile frumoase pe care le are. - Chișinaul este un oraș minunat, timpul e frumos,sunt binevoitori, atmosfera e buna.e gustoasa… nu știu, avem motive sa-l iubim. Este patria noastra. - Pentru ca m-am nascut in acest oraș. Pentru toate lucrurile frumoase pe care le are. Unii au spus ca nu sunt siguri ca au pentru ce sa-și iubeasca orașul. - Nu sunt sigur, daca il iubesc sau nu. - Nu sunt sigur, daca ilsau nu. Alții au spus ca acest oraș este baștina lor și au menționat cele mai pitorești locuri din Chișinau. … Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

