Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Potrivit IJP Prahova, victima accidentului este un tanar de 19 ani. Potrivit ISU Prahova, cele doua autoturisme in care se aflau patru adulți și un copil au intrat intr-o coliziune frontala, iar doua persoane au ramas incarcerate. Potrivit datelor preliminare furnizate de catre…

- Adolescent in varsta de 16 ani, domiciliat in raionul Orhei, a fost reținut de ofițerii de investigație a sectorului Rașcani din cadrul Direcție de Poliție municipiul Chisinau, fiind banuit de comiterea mai multor furturi din locuințe.

- Un barbat si o femeie, de 42, respectiv de 74 de ani, si-au pierdut viata dupa ce automobilul cu care se deplasau a fost lovit frontal de un alt autoturism care a iesit la depasire. Accidentul s-a produs vineri seara, 7 septembrie, in preajma localitatii Parjota, raionul Rascani.

- Un barbat de 40 de ani și o femeie in varsta de 50 de ani au decedat in urma unui grav accident rutier. Tragedia a avut loc in jurul orei 17 langa satul Parjota, raionul Rașcani, scrie prime.md.

- O alunecare de teren, declansata marti de ploile abundente care au afectat sudul Etiopiei, a provocat moartea a douasprezece persoane si ''ranirea grava'' a altor patru, a transmis media de stat, citata miercuri de Reuters, potrivit Agerpres. Victimele au fost surprinse de alunecarea de teren…

- Tragedie in județul Timiș! Trei persoane si-au pierdut viata in judetul, dupa ce o masina a intrat pe contrasens si s-a izbit violent de un TIR. Victimele, doi barbati si o femeie, au ramas prinse intre fiare si a fost nevoie de interventia echipajelor de la descarcerare. Din nefericire, cei trei…

- A venit furtuna peste Moldova! In mai multe sectoare din Capitala PLOUA TORENTIAL. Precipitațiile puternice care s-au pornit de cateva minute in Chișinau au reușit sa inunde deja mai multe strazi. Bunaoara, in sectorul Ciocana masinile stau aproape pe jumatate in apa.

- Un copil de patru ani a decedat, iar altul de opt ani se afla in stare critica la spital dupa ce s-au intoxicat cu ciuperci. La spital a ajuns si mama copiilor care actualmente este internata la Spitalul „Sfanta Treime” din Chisinau. Familia, care este din raionul Floresti, ar fi cules ciupercile in…