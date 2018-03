Stiri pe aceeasi tema

- Transgaz a preluat compania Vestmoldtransgaz din R. Moldova Gazoductul Ungheni - Chisinau, care este o extensie a celui dintre Iasi si Ungheni, va începe sa fie construit în vara si va costa aproximativ 130 de milioane de euro. Astazi a fost semnat la Chisinau contractul de privatizare…

- Contractul de privatizare a companiei Vestmoldtransgaz a fost semnat, astazi, la Chișinau, in prezența ministrului roman al Economiei, Danuț Andrușca, și a omologului sau din Republica Moldova, Chiril Gaburici.

- In cadrul intrevederii, Viorica Dancila a evocat importanta actului istoric petrecut in urma cu 100 de ani, apreciind ca momentul marcheaza un reper de exceptie al infaptuirii idealului national, fiind expresia clara a vointei suverane a poporului manifestata in mod liber si democratic. "Aratand…

- Partidul Liberal Democrat, Partidul Actiune si Solidaritate si Partidul Platforma Demnitate si Adevar din Republica Moldova au semnat un acord de colaborare cu Partidul National Liberal din Romania. Semnarea a avut loc intr-o conferinta de presa la IPN, in ziua cand s-au implinit 100 de ani de la unirea…

- Marți a avut loc o ședința solemna in Parlament, dedicata unirii Basarabiei cu Romania acum 100 de ani. Printre invitați au fost și demnitari de la Chișinau. Parlamentul Romaniei a adoptat cu 19 abțineri Declarația prin care iși afirma deschiderea pentru unirea cu Republica Moldova. Potrivit stiri.tvr.ro,…

- Manifestanții din Piața Marii Adunari Naționale au adoptat Proclamația Marii Adunari Centenare. Potrivit documentului, unirea Basarabiei cu România este unica soluție de supraviețuire și progres al românilor dintre Prut și Nistru. „Noi, cetateni ai Republicii Moldova,…

- Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, de la PSD, si presedintele Raionului Orhei, Tudor Golub, au semnat duminica un protocol de infratire, context in care edilul bucurestean a declarat ca "tavalugul" deja a inceput, iar la finalul drumului ar trebui sa se regaseasca reintregirea Romaniei Mari."Este…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat duminica, la "Marea Adunare Centenara" de la Chisinau, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, ca parlamentele de la Bucuresti si Chisinau trebuie sa voteze in cel mai scurt timp unirea.Citește și: Mizele unui scandal…

- Pregatirile pentru „Marea Adunare Centenara" de duminica sunt in toi. Mai mulți lideri ai paridelor din Republica Moldova și Romania, precum și deputați, persoane publice, dar alți susținatori ai unionismului și-au anunțat prezența la manifestație.

- Susținerea femeilor in dezvoltarea propriilor afaceri, afirmarea femeilor in poziții de conducere, stimularea aptitudinilor feminine in domeniul managerial in Republica Moldova, au fost subiecte discutate astazi de ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici cu membrele

- Miniștrii afacerilor externe, Tudor Ulianovschi și Igor Crnadak, au semnat astazi la Chișinau, Declarația comuna privind cooperarea in domeniul integrarii europene intre Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova si Ministerul Afacerilor Externe al

- Italia este interesata sa promoveze activ oportunitatile pe care le ofera Republica Moldova investitorilor. Declaratii in acest sens a facut ambasadorul Italiei la Chisinau, Valeria Biagiotti, in cadrul unei intrevederi cu ministrul Economiei si Infrastructurii, Chiril Gaburici, potrivit unui comunicat…

- Presedintele Partidului Liberal (PL) din Republica Moldova, Mihai Ghimpu, a anuntat marti ca deputatii grupului liberal au inregistrat in parlamentul de la Chisinau un proiect de lege privind Declaratia de Unire a Republicii Moldova cu Romania, relateaza portalul Agora.md, preluat de Agerpres.

- Cristian Nacu a preluat, incepand cu data de 1 martie 2018, functia de Senior Country Officer pentru Romania si Republica Moldova al International Finance Corporation (IFC), divizia de investitii a Bancii Mondiale. De fapt, este o revenire a lui Nacu in IFC dupa aroximativ 12 ani in care a activat…

- Peste 200 de reprezentanți ai administrației locale din Romania și Republica s-au intalnit sambata la Iași pentru a solicita Parlamentelor de la București, respectiv Chișinau, sa emita o declarație comuna privind reintregirea naționala prin Unirea celor doua state. Municipiul Iași a gazduit prima conferința…

- In ciuda amenințarilor președintelui, Igor Dodon, inca doua localitați din Republica Moldova au semnat Declarația simbol de Unire cu Romania. Este vorba despre satul Budești din municipiul Chișinau și satul Crihana Veche din raionul Cahul.

- Republica Moldova poate conta oricand pe ajutorul Romaniei, care este gata sa acorde tot sprijinul necesar pentru realizarea reformelor la Chisinau.Declaratia a fost facuta de europarlamentarul roman Andi Cristea si senatorul de la Bucuresti, Titus Corlatean.

- Legea prevede ca autoritatile administratiei publice locale din Romania pot aproba finantarea unor proiecte propuse de catre autoritatile administratiei publice locale din Republica Moldova si Ucraina. Reprezentanții organizațiilor unioniste considera ca acesta este primul pas oficial catre idealul…

- Documentarul video "Marea Unire - Romania, la 100 de ani", realizat de Agentia Nationala de Presa AGERPRES, a fost prezentat, in premiera in Republica Moldova, la Centrul Cultural Odeon din Chisinau. Evenimentul, care a avut loc miercuri, a fost organizat de AGERPRES impreuna cu Ambasada…

- Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale ''Transgaz'' SA a devenit, indirect, actionar majoritar la Intreprinderea de Stat Vestmoldtransgaz din Republica Moldova, a anuntat premierul moldovean, Pavel Filip. Potrivit acestuia, Eurotransgaz SRL, societate înfiinţată…

- Asociatia investitorilor din Romania in Republica Moldova a fost lansata oficial. Evenimentul a avut loc in contextul vizitei la Chisinau a premierului Romaniei Viorica Dancila, transmite IPN.

- Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz a anuntat ca marti Agentia Proprietatii Publice din Republica Moldova a facut publica adjudecarea de catre Eurotransgaz din Chisinau a concursului investitional de privatizare a companiei de stat moldovene Vestmoldtransgaz.

- Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz a anuntat ca marti Agentia Proprietatii Publice din subordinea Ministerului Economiei si Infrastructurii din Republica Moldova a facut publica adjudecarea de catre Eurotransgaz din Chisinau a concursului investitional de privatizare a companiei…

- Romania vrea sa isi sporeasca prezenta investitiilor in Republica Moldova, a declarat marti, la Chisinau, premierul Viorica Dancila. Ea a precizat, la finalul unei intrevederi cu omologul moldovean, Pavel Filip, ca una dintre prioritatile Romaniei este operationalizarea gazoductului Iasi - Ungheni -…

- Premierul Viorica Dancila va avea o intrevedere cu premierul Pavel Filip si o intalnire oficiala cu presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu. In cadrul vizitei, prim-ministrul Viorica Dancila si omologul sau, Pavel Filip, vor participa si la o intalnire cu reprezentantii…

- Aceasta este prima vizita oficiala bilaterala pe care o face premierul Dancila. Conform programului oficial, la ora 10.00, Viorica Dancila va fi primita de omologul sau moldovean, Pavel Filip, la resedinta de stat. Cei doi oficiali vor avea convorbiri urmate de declaratii de presa comune.…

- În anul centenarului Unirii, autoritațile din UTA Gagauza au declarat anul 2018 „an al ocupației Basarabiei de catre România”. O decizie în acest sens a fost luata la adunarea autoritaților locale și regionale din Gagauzia, cu participarea veteranilor și reprezentanților…

- Presedintele executiv al Partidului Unitatii Nationale (PUN), Anatol Salaru, considera ca doar prin unirea cu Romania, Republica Moldova va scapa de clasa politica actuala de la Chisinau. Potrivit lui, circa 70% dintre alegatori nu au optiune de vot, fiind dezamagiti de catre politicienii moldoveni."Unica…

- Business Forumul, la care vor participa reprezentanții mediului de afaceri din Republica Moldova și Republica Turcia, va avea loc la Istanbul, pe 23 martie. Data organizarii acestuia a fost stabilita in cadrul intrevederiiministrului Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, cu ambasadorul Republicii…

- Dupa ce mai multe primarii din Republica Moldova au semnat declaratii simbolice de unire cu Romania, socialistii au inceput in paralel colectarea de declaratii privind condamnarea unionismului. Deputatul PSRM Vlad Batrincea sustine ca deja 217 primarii din tara au semnat contra unirii cu Romania.

- Asa cum se stie deja, astazi, sunt peste 30 de localitați din Republica Moldova care au semnat declarații simbolice de unire cu Romania. „Rusia trebuie sa ințeleaga ca nu suntem singuri și ca, in caz de necesitate, avem cu cine sa ne unim.” a declarat primarul Valeriu Zubcu.

- Viorica Dancila, vizita oficiala la Chișinau, saptamana viitoare. Premierul a anunțat ca va efectua deplasarea pe 27 februarie și va avea convorbiri cu omologul sau moldovean, Petru Filip, privind intarirea cooperarii celor doua Guverne. „In Parlamentul European am sustinut cu tarie intarirea relatiilor…

- Filip a afirmat ca Guvernul de la Chisinau va pleda in continuare pentru stabilirea unui statut juridic special pentru regiunea transnistreana, cu respectarea suveranitatii si integritatii teritoriale a Republicii Moldova, insa a adaugat ca solicita retragerea trupelor ruse si munitiilor dislocate…

- Oamenii de afaceri turci sint interesați sa investeasca in Republica Moldova, in special in domeniile tehnologiei informației, construcțiilor și turismului. Acest fapt a fost menționat de catre reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Turciei in cadrul intilnirii de la Chișinau cu ministrul Economiei…

- Regatul Unit ramine un partener de incredere al Republicii Moldova, care va continua sa ofere sprijinul necesar pentru modernizarea economiei naționale. Acest lucru a fost menționat de catre ambasadoarea Marii Britanii in Republica Moldova, Lucy Joyce, in cadrul unei intrevederi cu ministrul Economiei…

- Banca Transilvania vrea sa preia toate actiunile Victoriabank, a treia banca în topul institutilor de credit din Republica Moldova. Oferta de preluare a 8 milioane de acțiuni emise de banca de la Chișinau reprezenta 33,23% din numarul total de acțiuni ordinare nominative cu drept de vot, ca…

- Liderul PCRM, Vladimir Voronin, susține ca nu mai are aceeași atitudine pozitiva fața de fostul premier Chiril Gaburici, in prezent ministru al Economiei, informeaza Noi.md. Politicianul a declarat in cadrul emisiunii Important ca și-a schimbat opinia fața de Gaburici, dupa ce acesta a semnat acordarea…

- Mitropolia Basarabiei a beneficiat si va beneficia în continuare de sprijinul statului român în ceea ce priveste "consolidarea sa institutionala, precum si recuperarea patrimoniului confiscat abuziv de autoritatile sovietice de ocupatie". Acesta este raspunsul Guvernului…

- Premierul V. Dancila, discutie telefonica cu omologul sau din R. Moldova Premierul Viorica Dancila. Foto: Agerpres. Premierul Viorica Dancila a avut, astazi, o discutie telefonica cu omologul din Republica Moldova, Pavel Filip, cu care a abordat Parteneriatul Strategic dintre cele doua state…

- Peste 400 de companii autohtone si mixte participa la cea de-a XVII-a editie a Expozitiei „Fabricat în Moldova”, organizata de Camera de Comert si Industrie (CCI) în perioada 31 ianuarie - 4 februarie, la Centrul International Expozitional „Moldexpo”, sub patronajul…

- Astazi, 30 ianuarie, intre Republica Moldova și Republica Croația a fost semnat protocolul adițional de modificare a Acordului moldo-croat privind promovarea și protejarea reciproca a investițiilor, noteaza NOI.md. Protocolul a fost semnat de catre ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici,…

- Statele Unite ale Americii vor aloca Moldovei peste 11 milioane de dolari pentru dezvoltarea economica și promovarea reformelor structurale in țara. Acest lucru este prevazut de Programului USAID pentru reforme structurale, la a carei lansare oficiala au participat ministrul Economiei și Infrastructurii,…

- Un tehnician dentar realizeaza cu multa pasiune, printr-o tehnica inedita, pandantive din metal si ceramica dentara, care au ajuns sa fie foarte apreciate chiar si peste hotare. Nascut in Republica Moldova, Oleg Fulga s-a mutat in urma cu multi ani la Galati din dorinta de a avea un trai mai bun. A…

- Prima runda de negocieri intre Republica Moldova și China privind Acordul de liber schimb este programata pentru 11-12 februarie 2018. Despre acest lucru s-a discutat in cadrul intilnirii pe care au avut-o ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, cu ambasadorul Republicii Populare Chineze…

- Ministrul Economiei, Chiril Gaburici, a discutat joi, 25 ianuarie, cu ambasadorul Chinei la Chisinau, Zhang Yinghong, despre negocierile bilaterale pe marginea Acordului de Comert Liber intre Republica Moldova si China. Prima runda de negocieri pe marginea Acordului de Comert Liber este preconizata…

- Republica Moldova va continua sa coopereze cu Romania in domeniul energiei, in special in implementarea proiectelor de interconectare a sistemelor de electricitate și gaze din cele doua țari. Asupra acestui fapt s-a convenit in cadrul intrevederii dintre ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril…

- La solicitarea serviciului Aviasan din Republica Moldova, elicopterul serviciului SMURD Romania a intervenit vineri, 19 ianuarie, in cazul unui pacient de 45 de ani, politraumatizat in urma unui accident rutier si care a fost internat ieri la Spitalul Raional Vulcanesti in stare grava.

- Ministrul roman de Externe a precizat ca in cadrul intalnirii de miercuri, de la Bucuresti, cu omologul sau Italian, a fost aborata si problema Balcanilor de Vest, din perspectiva europeana, pe care ambele tari o sustin. “In contextul evolutiilor recente inregistrate in vecinatatea UE este cu atat…

- Eurotransgaz SRL, societate infiintata la Chisinau avand ca asociat unic SNTGN Transgaz SA, a depus cererea de participare la concursul investitional de privatizare a Intreprinderii de Stat (I.S.) Vestmoldtransgaz, informeaza Transgaz printr-un comunicat remis Bursei de Valori Bucuresti. 0 …

- Eurotransgaz SRL, societate infiintata la Chisinau avind ca asociat unic SNTGN Transgaz SA, a depus, joi, cererea de participare la concursul investitional de privatizare a Intreprinderii de Stat (I.S.) Vestmoldtransgaz, informeaza Transgaz printr-un comunicat remis Bursei de Valori Bucuresti. "I.S.…