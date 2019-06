Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele de onoare al PMP, Traian Basescu, apreciaza ca deciziile guvernului de la Chisinau privind transferul Ambasadei Republicii Moldova din Tel Aviv la Ierusalim si alocarea de teren pentru construirea sediului Ambasadei SUA la Chisinau sunt o "tentativa de mituire" a Statelor Unite dirijata…

- Presedintele de onoare al PMP, Traian Basescu, apreciaza ca deciziile guvernului de la Chisinau privind transferul Ambasadei Republicii Moldova din Tel Aviv la Ierusalim si alocarea de teren pentru construirea sediului Ambasadei SUA la Chisinau sunt o "tentativa de mituire"

- Presedintele de onoare al PMP, Traian Basescu, apreciaza ca deciziile guvernului de la Chisinau privind transferul Ambasadei Republicii Moldova din Tel Aviv la Ierusalim si alocarea de teren pentru construirea sediului Ambasadei SUA la Chisinau sunt o "tentativa de mituire" a Statelor Unite dirijata…

- Guvernul moldovean condus de democratul Pavel Filip, care actioneaza in paralel cu executivul Maiei Sandu, investit in weekend de noua majoritate parlamentara PSRM-Blocul ACUM, a aprobat marti de urgenta transferul Ambasadei Republicii Moldova in

- Premierul Moldovei, Pavel Filip, a anunțat ca Republica Moldova iși muta ambasada la Israel din orașul Tel Aviv la Ierusalim, noteaza deschide.md. „Un proiect asupra caruia s-a lucrat de mai mult timp este despre transferarea Ambasadei Republicii Moldova din Tel Aviv la Ierusalim”, a declarat Pavel…

- Guvernul in exercitiu de la Chisinau, condus de premierul Pavel Filip, a aprobat in sedinta de marti, 11 iunie, o hotarare prin care s-a decis ca Ambasada Republicii Moldova din Israel va fi transferata de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Guvernul in exercitiu de la Chisinau, condus de premierul Pavel Filip, a aprobat in sedinta de marti, 11 iunie, o hotarare prin care s-a decis ca Ambasada Republicii Moldova din Israel va fi transferata din orasul Tel Aviv in Ierusalim.

- Vizita prim-ministrului Viorica Dancila in SUA și promisiunea acesteia ca va muta ambasada Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim a provocat un val de reacții negative atat din partea Opoziției cat și a experților in politica externa, care susțin ca acest gest va afecta bunele relatii diplomatice pe care…