- Comisarul European pentru Politica de Vecinatate si Negocierile de Extindere, Johannes Hahn, saluta „transferul pasnic al puterii” de la Chisinau si o felicita pe prim-ministra Maia Sandu pentru „masurile pe care le-a luat deja pentru a incepe implementarea programului de reforma al Guvernului”. Despre…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara, deputatul Eugen Tomac, originar din Republica Moldova, considera ca Romania a gresit prin faptul ca nu a sprijinit-o de la inceputul crizei politice pe Maia Sandu. Tomac sustine insa ca, dupa disparitia lui Plahotniuc din peisaj, terenul este din nou fertil…

- Fostul șef de stat considera ca Guvernul condus de Maia Sandu are legitimtate mulțumita votului oamenilor, iar organizatiile internationale ar trebui sa clarifice deciziile Curții Constituționale a Moldovei (CCM). Europarlamentarul PMP a afirmat ca Romania ar fi trebuit sa fie prima tara care sa recunoasca…

- Scandalul din Republica Moldova depaseste sfera politicului si intra in zona penalului. Igor Dodon isi acuza adversarii ca vor sa il lichideze si spune ca acesta e motivul pentru care sambata, dupa...

- Parlamentul de la Chisinau rezultat in urma alegerilor legislative din 24 februarie s-a reunit sambata dupa ce, in urma unor luni de negocieri politice, s-a reusit formarea unei majoritati intre socialisti - castigatorii alegerilor - si blocul prooccidental ACUM, alianta care a iesit pe locul al treilea.…

- Republica Moldova, in care 1 milion de oameni au și cetațenia romana, trece printr-o grava criza politica. Guvernul Maiei Sandu, numit de Parlament, nu poate intra in cladirea Guvernului. Luni, Maia Sandu a convocat prima ședința de Guvern, ținuta in sediul Parlamentului. Cele mai noi informații despre…

- "Chisinau fierbe scena politica. Presedintele Dodon, ajuns la putere cu un discurs profund antieuropean, a propus-o astazi pentru functia de premier pe Maia Sandu, lider politic proeuropean. Ce l-a determinat pe Dodon sa faca acest pas? Simplu: frica de Plahotniuc. Urmeaza vremuri interesante peste…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat pe pagina sa de Facebook ca a semnat decretul de numire in functia de prim-ministru a liderei Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu. „In...