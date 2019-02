Chirurgul fals italian a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Sectorului 1 a decis arestarea preventiva pentru 30 de zile a cetateanului italian Matteo Politi, informeaza Politia Capitalei. Matteo Politi a lucrat ca medic de chirurgie plastica pentru cinci unitati medicale din Romania fara sa aiba acest drept. Acestuia i se atribuise…

- Falsul medic italian, care a reusit sa pacaleasca autoritatile si a efectuat interventii estetice la patru clinici private din Bucuresti, a devenit subiect de glume si ironii la adresa societatii romanesti si a conducatorilor.

- Chirurgul plastician Radu Ionescu scoate la iveala mutilarile pe care falsul medic italian Matteo Politi, cunoscut sub numele de Matthew Mode, le-a efectuat pacientelor.„Situația acestui impostor este mult mai grava decat a prezentat-o presa.

- Chirurgul plastician Radu Ionescu scoate la iveala mutilarile pe care falsul medic italian Matteo Politi, cunoscut sub numele de Matthew Mode, le-a efectuat pacientelor. Doctorul Ionescu a dat exemplu cazul unei femei care a ajuns la Sectia de Chirurgie Plastica pe care o conduce la un spital din Capitala.…

- Procurorii au deschis un dosar penal pentru de inselaciune, dupa ce un cetatean italian a pagubit doua persoane, spunandu-le ca este proprietarul unei clinici private si ca le poate inchiria un spatiu in cadrul unitatii. Barbatul este chirurgul fals italian, potrivit unor surse.

- Colegiul Medicilor precizeaza ca nu a eliberat niciun document care sa-i dea dreptul sa practice medicina in Romania falsului medic care, conform Libertatea, a operat in mai multe clinici din tara. De asemenea C...

- Presedintele director general al Renault-Nissan-Mitsubishi Motors, Carlos Ghosn, a fost arestat luni la Tokyo, informeaza postul public de televiziune din Japonia (NHK). El a fost acuzat de nereguli de catre...

- Procurorii DIICOT Timișoara au dispus reținerea inculpatului Alexandru Matusciac pentru trafic de droguri de mare risc. Potrivit anchetatorilor.. The post Fotograf de moda arestat pentru trafic de droguri. O eleva s-a aruncat pe fereastra din casa lui appeared first on Renasterea banateana .