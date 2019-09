Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de ieri, 18 septembrie, a fost dat ordinul de incepere a reabilitarii si modernizarii Spitalului de Copii „Sf. Maria", in prezenta noului manager, ec. Corneliu Mihai, a lui Maricel Popa, presedintele Consiliului Judetean (CJ), a constructorului, precum si a cadrelor medicale. Conform…

- Pentru transportarea sa la Iasi a fost solicitat un elicopter SMURD fiine nevoie de o interventie chirurgicala de urgenta. „Copilul prezenta un traumatism ocular, traumatism cerebral prin lovire accidentala, dupa investigatiile facute in unitatea noastra medicala a fost transferat pentru operatie",…

- In primul rand, este absolut rusinos faptul ca in Iasul cu cea mai importanta universitate de medicina din tara, cu cea mai buna scoala medicala, pesedistul Maricel Popa importa ca manager al Spitalului de Copii Sf. Maria pe cineva din Botosani, culmea, caruia nu i s-a prelungit mandatul de catre conducerea…

- Managerul interimar al Spitalului de Copii „Sf. Maria", intrat ieri in paine, odata cu prezentarea lui de catre presedintele Consiliului Judetean personalului medical de aici, este contestat din prima zi. Inainte sa mearga la noul loc de munca, Corneliu Mihai a venit la Spitalul de Neurochirurgie, unde…

- Organizatia judeteana PNL Iasi este indignata de modul in care Maricel Popa percepe sa gestioneze institutiile spitalicesti din subordine. Decizia prim-consilierului judetean de numire a unui manager din afara Iasului la cel mai mare spital de copii din regiunea Moldovei – Spitalul "Sf. Maria" - este…

- Medicii din Unitatea de Primire a Urgentelor (UPU) de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi au tratat in ultima garda doi bebelusi a caror viata a fost pusa in pericol intr-o clipa de neatentie. O fetita de un an si doua luni a ajuns la unitatea medicala ieseana dupa ce a aspirat in plamani o samanta…

- Micuța a fost la un pas de stop-cardio respirator, dar medicii de la unitatea de primiri urgențe Barlad au intubat-o la timp. Copila și parinții sai locuiesc in Ivești, iar oamenii banuiesc ca micuța a inghițit un obiect necunoscut ce ii ingreuna respirația. Doua ambulanțe și un elicopter SMURD au…

- Un copil a fost zilele acestea victima a unui accident feroviar in zona localitatii Scanteia, acesta aflandu-se in stare grava la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi. Baiatul a alunecat din greseala atunci cand trenul a pornit, alegandu-se cu mai multe traumatisme care ii pun viata in pericol. „Pacientul…