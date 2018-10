Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier francez, Manuel Valls, care detine de asemenea si cetatenie spaniola, a anuntat marti ca va candida pentru functia de primar al orasului Barcelona, relateaza site-ul postului France 24.

- In aceasta seara, consilierul PSD Adrian Butunoi a fost internat in stare grava la Timisoara. In urma cu cateva ore, s-a simtit rau si a fost transportat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad. De la Arad, a ajuns la Timisoara, la Institutul de Boli Cardiovasculare. Echipa medicala a intervenit…

- 150 de milioane de euro au la dispoziția Timișoara, Arad, Deva și Reșița pe Axa prioritara 4 a Programului Operațional Regional. Capitalei Banatului ii revin aproape 56 de milioane de euro, unul dintre cele mai importante proiecte aflate in lucru la PMT fiind cel pentru achiziția de 40 de…

- Liderul Romania, Victor Ponta, a anunțat pentru ce funcție va candida la alegerile viitoare.Prezent la Timișoara, astazi, Ponta a declarat, in cadrul unei conferințe de presa, ca va candida din partea PRO Romania pentru un loc in Parlamentul European. Acesta a explicat ca nu iși dorește sa…

- ”Noua” SCM Timișoara se contureaza treptat. Conducerea ”leilor” a anunțat saptamana aceasta inca trei sosiri. Dragoș Diculescu, sarbul Vladan Vukosavljevic și americanul Sherwood Brown s-au ințeles cu banațenii. De asemenea, astazi a fost anunțata și ramanerea lui Milos Komatina. Dupa Octavian Popa-Calota,…

- Doua avioane s-au ciocnit in zbor in județul Suceava. Unul dintre piloți a murit, iar celalalt se afla in stare foarte grava, fiind transportat la Iași. Accidentul aviatic s-a produs in timpul antrenamentului pentru show-ului aviatic de la Suceava. Avioanele aparțin firmei timișorene Skybolt of Romania…