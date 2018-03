Stiri pe aceeasi tema

- Este foarte greu sa-ți imaginezi cum e sa fii batran, mai ales cand ești inca copil. Astfel, elevii Școlii Gimnaziale ”Alexandru cel Bun” Bacau de la clasele a III-a B, a III-a C, a IV-a B, a VIII-a A, a VIII-a B, susținuți de parinții lor inimoși, precum și de invațatoare și diriginți, au ținut […]…

- Polițiștii din Bacau au retinut doua persoane care ar fi obținut 6.300 de lei si bijuterii, prin metoda ,,accidentul”, de la 2 persoane vatamate de 78 si 81 de ani. La data de 06 martie a.c , polițiști din cadrul Politiei municipiului Bacau au retinut doi barbati din Moinesti pentru savarșirea infracțiunii…

- La Buhuși sunt semne ca ar fi izbucnit un veritabil razboi impotriva ruinelor. Dupa ce a fost aprobat proiectul de demolare a celebrului bloc NATO, cunoscut cuibușor de infracțiuni și de epidemii, alte doua proiecte, in valoare de aproximativ 4 milioane de euro (fonduri europene), vor sa prinda viața.…

- – membrii Societații Handicapaților Fizic din Bacau au creat anul acesta 300 de marțișoare tradiționale – cei care prefera modernismul și vor sa inlocuiasca marțișorul cu un cadou deosebit, pot alege o bijuterie sau un aranjament hand-made marca Unitații Protejate “Cuceritorii” Bacauanii care nu au…

- – Asociația „MO-VET” vrea sa inființeze in Bacau un Centru de Terapie Asistata pentru copiii cu dizabilitați, in care sunt folosiți cainii comunitari, special selectați, antrenați și dresați pentru aceste activitați Beneficiarii direcți ai acestui serviciu de terapie asistata de caini sunt 50-100 de…

- Reușita impresionanta pentru boxul bacauan. Toți cei patru pugiliști cu care Bacaul s-a prezentat la Naționalele U22 de la Targu-Jiu au ajuns in finale! Iar trei dintre ei s-au impus inainte de limita in semifinalele disputate luni. „Intr-adevar, este o realizare de prim-plan pentru noi. Am spus inca…

- Voleibaliștii Științei Bacau au incheiat sezonul regulat pe locul 1 in Seria de Vest. L-au incheiat așa cum era de așteptat. Cu o victorie. In trei seturi. Și fara emoții. Sambata, studenții s-au impus cu 3-0 (10, 15, 16) pe teren propriu contra ultimei clasate, CSU Brașov, intr-o restanța din etapa…

- Clienții BCR care au avut, in luna ianuarie, surpriza sa constate ca din conturile de card le lipsesc anumite sume dupa ce le-au folosit la unele bancomate din Bacau au fost anunțați ca vor primi banii inapoi. De la conducerea Sucursalei „9 Mai” a acestei banci am mai primit și asigurarea ca acum bancomatele…

- – copilul adus in spital, marți dupa-amiaza, cu o complicație severa de rujeola, a fost trimis ieri dimineața la Iași, cu elicopterul – mama fetiței a refuzat vaccinul pentru toți copiii Carantina impusa asupra Secției ATI Ccopii din Spitalul Județean de Urgența Bacau a fost ridicata, ieri dimineața,…

- La concertul de sarbatori, orchestra a fost dirijata de Juan Cantarell. Prezent din nou in aceasta seara, Cantarell va deschide programul cu una dintre cele mai reusite uverturi din creatia lui Gioachino Rossini – Cenusareasa. Tinerii artisti, care vor interpreta Concertul pentru doua piane si orchestra…

- Carantina impusa asupra secției AȚI copii din Spitalul Județean de Urgența Bacau a fost ridicata, astazi, dupa ce copilul care diagnosticat cu o complicație la rujeola a fost trimis la Iași, cu un elicopter. Programul de operații a revenit la normal. Secția ATI Pediatrie a Spitalului Județean de Urgența…

- Secția ATI a Secției de Pediatrie a Spitalului Județean de Urgența Bacau a fost inchisa, dupa ce ieri a fost adus un copil, de 10 luni, cu o complicație severa de rujeola. Pentru ca trebuia intubat și supravegheat intr-o secție de maxima siguranța, acesta a fost internat in ATI Pediatrie și s-a instituit…

- Daca politica inseamna arta de a negocia, atunci, ceea ce se intampla in Consiliul Local Bacau nu are legatura nici cu arta și nici cu politica. Din pacate, nici cu administrația. Cele doua tabere din consiliul local – Puterea și Opoziția – se afla chiar de la inceputul actualei legislaturi pe poziții…

- La sfarsitul saptamanii, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Bacau a fost adus un barbat de 64 de ani, din comuna Horgesti, in stare foarte grava, cu insuficienta multipla de organe, infectie generalizata si hipotermie. Pacientul a fost internat imediat in Sectia de Terapie Intensiva,…

- O veste dureroasa a intristat meleagurile bacauane in seara de vineri 16 februarie: inima parintelui Arhimandrit Arsenie Voaideș, staretul Manastirii “Schimbarea la Fata” – Sfantul Sava de la Berzunti a incetat sa mai bata! Nascut in zona montana a judetului Neamt la 24 ianuarie 1951 (in comuna Damuc),…

- Investițiile in rețele de apa și canalizare au avut la baza Master Planul județului Bacau, mai exact proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apa și apa uzata”, din 2013, al Consiliului Județean (CJ). Din 2017 și pana acum, in acest sector au fost realizate obiective din fonduri europene,…

- Chiar daca nu toata lumea agreaza aceasta sarbatoare, unii considerand-o de imprumut, alții s-au gandit sa profite de acest prilej și sa inițieze și sa dezvolte o … tradiție noua. „Vreau sa ne indragostim și sa iubim, donand sange”, a fost prima reacție a lui Daniel Zodian de la Clubul Sportiv Bronx…

- Ne apropiem cu pasi repezi de inceputul Postului Sfintelor Pasti, perioada de mare importanta pentru toti crestinii, care au in rastimpul acestor 40 de zile sansa curatirii de pacate si a cresterii duhovnicesti, prin iertare reciproca, rugaciune, post si milostenie, prin practicarea adevaratei pocainte…

- Peste o mie de bacauani au reclamat, anul trecut, la Avocatul Poporului, incalcari ale drepturilor de catre autoritati sau institutii publice. Cei mai multi au mers in audienta, iar cateva sute de sesizari au fost transmise in scris sau telefonic. 8 anchete (5 in Bacau si 3 in Neamt) deschise de Avocatul…

- In ultimii 50 de ani, vaccinarea a salvat mai multe vieți omenești decat oricare alta intervenție de sanatate. In lume, aproximativ 3 milioane de persoane mor in fiecare an din cauza unor boli ce puteau fi prevenite prin vaccinare. Cat de importante sunt vaccinarile pentru sanatatea copilului? Ne-a…

- La data de 03 februarie a.c., politistii din Targu Trotus au depistat in trafic un barbat de 46 de ani din Darmanesti, care transporta cu o autoutilitara cherestea rasinoase, fara documente de transport. Materialul lemnos in volum de 5,09 mc si valoare de 3000 de lei a fost predat in custodia Ocolului…

- La data de 31 ianuarie a.c, politistii bacauani au depistat un tanar de 28 de ani, din Buhusi, care ar fi incercat prin violenta fizica sa deposedeze de o suma de bani un barbat de 41 de ani din localitate. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca, la data de 30 ianuarie a.c., tanarul, in […]…

- Maine, boxerii CSM-SCM Bacau antrenați de Relu Auraș, Nicolae Cara și Abladin Ferodin iși vor incheia stagiul de pregatire centralizata de la Onești. „Am avut toate condițiile la Onești, iar pentru aceasta mulțumim in mod egal Primariei de acolo și conducerii CSM Onești”, a declarat antrenorul Relu…

- Cat de mult conteaza radiologia și tehnica performanta in stabilirea unui diagnostic? Cat de mult suntem iradiați atunci cand suntem supuși unei investigații radiologice? Sunt ele periculoase pentru organism? Care sunt beneficiile și riscurile radiografiei ne-a explicat dr. Elena David (foto), medic…

- Fost primar al Bacaului, Costache Radu este cunoscut pentru prima lucrare monografica a orașului. La un moment-dat, povestește o intamplare din vremea pregatirilor pentru Unirea de la 1859. «Dorinta romanilor, fiind unirea cu domn pamantean, la multi boieri le venira pofta de domnie, dar acei ce s-au…

- Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Bacau desfasoara activitati preventiv-educative cu elevii din cadrul institutiilor de invatamant din municipiul Onesti, in cadrul programului “Impreuna pentru siguranta!”, “Jandarmul – prietenul care la nevoie se cunoaste!” In data de 22.01 a.c,…

- Cand apelam la neurochirurg? Ce afecțiuni pot fi tratate la medicul specialist și ce presupune o intervenție neurochirurgicala? Ce patologie predomina in Compartimentul de Neurochirurgie din Spitalul Județean de Urgența Bacau? Despre toate acestea, am discutat cu dr. Vlad Buburuzan (foto), medic șef…

- Stefan Munteanu aduce in fata instantei criticii lui Eminescu Cu o intarziere de aproape o ora, reprezentantii Editurii EIKON, impreuna cu autorii a trei carti, din cele patru anuntate a fi lansate in Bacau, au sosit, venind de la Buzau, la Centrul de Cultura „George Apostu”. Valentin Ajder, directorul…

- serviciul online al ANAF este deschis de luni, 15 ianuarie termenul depunerii declarației este 31 ianuarie Administrațiile financiare, in speța Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF), așteapta pana pe 31 ianuarie, inclusiv, Declarația 600 privind venitul asupra caruia se datoreaza contribuția…

- Noaptea de vineri spre sambata (12/13 ianuarie) a readus in orașul stațiune Slanic Moldova lumina. Este vorba de iluminatul public, oprit de la inceputul acestei saptamani din cauza nerespectarii graficului de eșalonare la plata facturilor impovarate de datorii pe care le are primaria catre furnizorul…

- Lemnul de foc utilizat de bacauani pentru incalzirea locuințelor s-a scumpit an de an. Din pacate, din cauza saraciei, in multe dintre cazuri, procurarea lemnului pentru sezonul rece este aproape imposibila. O spun locuitorii de la țara, dar și orașenii care au amenajate in locuințe sobe de incalzit…

- Notele nu pot fi folosite ca mijloc de coercitie, elevii scutiti medical vor putea indeplini la ora de educatie fizica sarcini precum arbitraj sau cronometrare, folosirea telefoanelor mobile in timpul orei, serviciul pe scoala si sanctionarea elevilor care nu poarta uniforma sunt interzise – acestea…

- La sfarsitul saptamanii trecute, Judecatoria Bacau a dispus arestarea preventiva a doi tineri, din comuna Parincea. Este vorba despre un individ de 22 de ani, acuzat de viol si talharie calificata, si de un altul de 19 ani, acuzat de complicitate. Fapta s-ar fi petrecut in seara de Revelion. Barbatul…

- Astazi, la ora 12:03, pompierii salvatori oneșteni au fost solicitați sa intervina in urma producerii unui accident rutier in municipiul Onești, pe drumul național DN 12A. Imediat, la locul evenimentului rutier s-a deplasat o autospeciala de intervenție cu apa și spuma și un echipaj SMURD. Sosiți la…

- O victima a accidentului din BN, transportata la Cluj. Soferul vinovat, in coma alcoolica Doua dintre cele sase victime ale accidentului produs vineri seara pe DN 17 de un sofer de 16 ani, aflat in coma alcoolica, sunt in continuare in stare grava, o a treia a fost transferata la Cluj, iar o fata de…

- Hotelurile și pensiunile stațiunii Slanic Moldova sunt deja pline de turiștii din Republica Moldova și din Ucraina, care au venit, ca in mai toți anii, pentru a petrece aici sarbatoarea Craciunului pe stil vechi, pe 7 ianuarie, dar și Revelionul (11/12 ianuarie). Stațiunea inca nu a imbracat veșmintele…

- Ca și in anul 2017, calendarul atletic intern va fi deschis la București. La sfarșitul saptamanii viitoare, capitala va gazdui Cupa RMA pentru Seniori, Tineret, juniori și Masters. Și tot ca o constanta a ultimilor ani, luna ianuarie va aduce și in 2018 nu mai puțin de trei competiții de atletism in…

- Interviu cu Giuseppe Torboli Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este… Giuseppe Torboli: O a doua și o foarte importanta ocazie de a lucra și de a-mi dezvolta abilitațile de actor și de manuitor de papuși/marionete. Spectacolul cel mai de suflet este? Momentan sunt in cautarea unui spectacol care…

- Ca in fiecare an, Revelionul va fi sarbatorit in Bacau cu un concert și cu un foc de artificii care vor da semnalul trecerii in 2018. Petrecerea de Revelion va incepe duminica, 31 Decembrie, incepand cu ora 21:00. Pe scena de langa Parcul Trandafirilor vor canta: ANDRA GOGAN, VALI CRACIUNESCU, MIRCEA…

- M-a tulburat pana la lacrima care nu poate fi ostoita „Fetița cu chibrituri”, povestirea danezului Hans Christian Andersen. Știu ca știți despre ce este vorba… Dar… Pe un ger cumplit, o fetița napastuita de soarta iese in strada, imbracata ca un Chandala al ființarii, cum ar zice Nietzsche. Nu poate…

- In fiecare an, la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau , jandarmii din cadrul unitatii il aduc pe Mos Craciun in casele si sufletele unor persoane aflate in situatii dificile . Ieri, 21.12.2017 un colectiv de cadre din unitate s-a deplasat in localitatea Sarata, judetul Bacau, la o familie…

- In preajma sarbatorilor, un grup de tineri din Bacau, s-au gandit sa puna mana de la mana și sa duca pachete cu alimente unor familii nevoiașe din comunele Izvorul Berheciului și Stanișești. Inițiativa tinerilor coordonați de Cosmin Rebegea s-a concretizat prin achiziționarea unor pachete de alimente.…

- Momente de inalta traire romaneasca, ieri, la șezatoarea organizata de Școala Gimnaziala „Emil Braescu” din comuna Magura, activitate coordonata la prof. Doinița Vasiloiu, directorul unitații de invațamant. Elevii, profesorii, parinții și mare parte din comunitate s-au implicat in realizarea unui eveniment…

- Proiectele de finanțare depuse la Oficiul județean al AFIR insumeaza 85 de milioane de euro Proiectele cu finanțare din fonduri europene și guvernamentale prin Programul Național de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 – 2020 depuse in anul 2017 in județul Bacau aduc 85 de milioane de euro beneficiarilor publici…

- Cand Dumitru Sechelariu a venit cu proiectul șoselei de centura, undeva prin 2003-2004, Opoziția politica l-a respins intr-un glas. Ca nu e bun, ca nu e nevoie, ca-s alți bani sifonați, ca nu e chiar ceea ce ne trebuie, ca parca ar merge alt traseu… Proiectul a ramas, a fost inaintat Guvernului și trebuia…

- Ministrul Transporturilor a afirmat in cadrul ședinței Comisiei de buget a Parlamentului ca autostrada care va lega Moldova de Transilvania va fi cea care va trece prn Bacau. „Autostrada care sa lege Moldova de Transilvania este o prioritate pentru guvern. In ceea ce priveste legatura cu Transilvania…

- O ceata de urși din municipiul Moinești a intrat cu zarva mare in Bacau. Ursarii au trecut dinspre gara spre centrul orașului, cantand, strigand și trezindu-i pe somnoroși din amorțeala cu zgomotul specific al tobelor. Ceata era formata din șapte urși, șapte toboșari și inca vreo trei conducatori de…

- Bacauanii fara adapost, copii și adulți care dorm pe cartoane in gara, in piețe, prin scari de bloc sau canale, care sufera de frig și de foame, vor avea, anul acesta, un Craciun al lor. Duminica, 17 decembrie, la inițiativa Clubului Sportiv Bronx și cu sprijinul Prefecturii Bacau și instituțiilor din…

- La inceputul lunii decembrie, comandorul (av.) Valerica Vrajescu, comandantul Bazei 95 Aeriena Bacau a fost avansat la gradul de general de flotila aeriana cu o stea. Cu aceasta ocazie, noul general a fost detașat și imputernicit pentru șase luni sa asigure indeplinirea funcției de locțiitor al comandantului…

- In urma cu un an, un tanar din comuna Racaciuni (Bacau) a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Moreni (Dambovita), pentru ultraj, dosar in care parte vatamata a fost un agent din Penitenciarul Margineni. B.I.B. (25 de ani) este in prezent arestat in alta cauza in Penitenciarul…