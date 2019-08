Stiri pe aceeasi tema

- A inceput curațenia in zona Podul Dracului, din Șchei. Din pacate, dupa ce in anul 2015 toate deșeurile depozitate in acea zona au fost ridicate, o parte dintre brașoveni nu au ințeles ca, dincolo de contravenția pe care o savarșesc, aruncarea deșeurilor in zona verde inseamna poluarea zonei, cu efecte…

- O tumora gigant de ficat de dimensiune 23/ 20 cm, cantarind 4.7 kg a fost extirpata, in data de 4 iulie 2019, in Blocul operator al Sectiei Chirurgie generala I din Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila”. Pacientul, in varsta de 63 de ani, cunoscut cu Diabet zaharat tip II…

- O noua padure crește in muntii Fagaraș și Leaota: in aceasta primavara Fundația Conservation Carpathia a continuat activitațile de reconstrucție ecologica și a refacut 103 hectare de parcele silvice taiate la ras, indeplinind in timp record obiectivul setat pentru intreg anul. Campania de reimpadurire…

- Macheta cuprinde zone precum Piața Unirii, Piața Avram Iancu și Piața Cipariu, respectiv toate strazile adiacente din acest perimetru. Astfel, Cluj-Napoca se alatura unei liste lungi de importante orașe europene a caror zona centrala este reprezentata în „punctul 0” al orașului.…

- Internationalul suedez Jimmy Durmaz s-a angajat sa cedeze primele pe care le va incasa in timpul campaniei de calificare la Campionatul European de fotbal din 2020 echipei nationale feminine, care va participa la Cupa Mondiala din Franta, in numele

- Astfel, peste 2.200 de clujeni au semnat deja petiția intitulata „La Terenuri Manaștur – vrem parc cât mai repede!”, adresata Primariei municipiului Cluj-Napoca. Aceștia cer, printre altele, schimb de terenuri sau rascumpararea de catre municipalitate a terenurilor retrocedate…

- In aprilie, creditele acordate gospodariilor au crescut cu 3,4%, de la 3,3% in martie, cel mai ridicat nivel de la inceputul lui 2009. De asemenea, imprumuturile acordate companiilor au urcat cu 3,9%, de la 3,6% in martie, un avans consistent, chiar daca raman sub nivelul record de 4,3% din septembrie,…

- Economia zonei euro a intrat in trimestrul al doilea cu o creștere insuficienta, deoarece slabiciunile din sectorul de producție afecteaza din ce in ce mai mult industria dominanta a serviciilor din cadrul blocului, a aratat luni un sondaj, informeaza reuters.com. Indicele de cumparare din zona euro…