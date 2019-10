Stiri pe aceeasi tema

- Un hoț cu „experiența” va ajunge din nou dupa gratii, dupa ce a fost surprins „in acțiune” de doua fetițe. L.S., un hoț italian cu antecedente, originar din Sansepolcro, a vrut sa dea o noua lovitura in Arrezzo, a notat La Nazione. Hoțul a vazut ca un șofer și-a lasat mașina parcata cu geamul lasat.…

- Liderii județeni din Pro Romania au anunțat, joi, ca au reușit sa-și atinga obiectivul propus, de 10.000 de semnaturi, pentru susținerea candidatului la prezidențiale, actorul Mircea Diaconu. Chiar și in lipsa aportului celor de la ALDE, cu care, la sfarșitul lunii august, incheiasera un protocol la…

- Un hot care s-a strecurat intr-o locuinta din orasul Folkestone, sud-estul Angliei, a fost prins cu ajutorul testelor ADN dupa ce a muscat dintr-o placinta cu peste, relateaza Press Association, citata de Agerpres.

- Cu prilejul celebrarii a 25 de ani de la inventarea codului QR , parintele acestuia, Masahiro Hara a cerut ca acesta sa fie și mai securizat, mai ales ca a fost adoptat la scara globala, in segmente de activitate diverse, printre care și plata cu ajutorul unui smartphone. „Ținand cont de faptul ca este…

- FecioaraNimeni nu se bazeaza mai mult pe cei din jur decat Fecioarele. LeuLeii au nevoie de toata atenția. In plus, aceștia trebuie sa știe ca au pe cine sa se bazeze atunci cand se afla in impas.

- Ce ii determina pe parinții unei fete de 5 ani sa spuna: ”Un copil a avut nevoie de ajutorul statului roman și acesta și-a batut joc de el”? O amenințare directa la adresa vieții propriului copil. O ambulanța care trebuie sa ajunga in 13 minute vine dupa o ora și 20 de minute, in urma a 4 apeluri la…

- Academica Clinceni a pierdut și al 4-lea meci din Liga 1, 2-4 cu Dinamo (Vojtus '66, Bejan '73 ag. / D. Popa '52, '82, '90+3 Montini '56). La finalul partidei, Gabi Matei (29 de ani, fundaș dreapta) a fost nemulțumit de arbitraj, dar și frustrat de faptul ca ilfovenii nu au obținut mai mult de la aceasta…

- Președintele Venezuelei Nicolas Maduro a cerut joi armatei din Columbia sa nu se supuna ordinelor de a perturba pacea din Venezuela, în contextul în care relațiile dintre cele doua țari devin din ce în ce mai tensionate, scrie Reuters. Maduro l-a numit de multe ori pe președintele…