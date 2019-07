Liderul PL, Dorin Chirtoaca, considera ca Guvernul Filip a scazut cota TVA pentru sectorul HoReCa la 10%, in 2018, pentru ca Vlad Plahotniuc ar fi avut interese in acest domeniu. Potrivit lui, actualmente, Guvernul ar dori revenirea la taxa de 20% TVA pentru ca Socialistii si Blocul ACUM nu ar avea interese in sectorul HoReCa si pentru ca ar vrea sa loveasca in asa mod in Vlad Plahotniuc.