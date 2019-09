Chirtoaca, revoltat de solicitarea lui Victor Topa si Viorel Topa depusa la CSJ:„Justitia lui Plahotniuc devine peste noapte justitia lui Dodon si Nastase”

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PL, Dorin Chirtoaca, este indignat de faptul ca oamenii de afaceri Victor Topa si Viorel Topa au solicitat la CSJ revizuirea dosarelor penale in care au fost condamnati la ani grei de inchisoare. Liberalul considera ca „justitia lui Plahotniuc devine peste noapte justitia lui Dodon si Nastase”.

- Deputata Blocului ACUM Maria Ciobanu a adus acuzatii grave la adresa partenerilor sai de alianta din Partidul Socialistilor. Ea sustine ca alegerile locale din 3 iunie 2018, in care liderul PPDA, Andrei Nastase, a invins in fata socialistului Ion Ceban in cursa electorala pentru Primaria Chisinau, au…

- Liderul PL, Dorin Chirtoaca, sustine ca presedintele Igor Dodon, premierul Maia Sandu si speakerul Zinaida Greceanii au incalcat Constitutia cand au decis sa contrasemneze noul acord de guvernare al Blocului ACUM cu Partidul Socialistilor. Liberalul e de parere ca asemenea documente nu pot fi semnate…

- Liderul senatorilor PNL Florin Cițu iese la atac, dupa ce Guvernul a decis sa adopte o hotarare prin care toate documentele Ministerului de Finanțe devin secret de stat. Liberalul o acuza pe Viorica Dancila ca „obstrucționeaza pe fața justiția” și ca totul este o incercare de a acoperi ilegalitațile.…

- Liderul senatorilor PNL Florin Cițu a afirmat ca premierul „obstrucționeaza pe fața justiția”, in contextul in care Guvern a decis, joi, sa adopte o hotarare prin care toate documentele Ministerului de Finanțe devin secret de stat. Liberalul susține ca e o incercare de a acoperi ilegalitațile.„Viorica…

- Liderul PL, Dorin Chirtoaca, a criticat modul de organizare a concursului pentru functia de procuror general interimar, pe care liberalul il considera „un fake” si o sfidare a opiniei publice.

- Liderul PL, Dorin Chirtoaca, considera ca Guvernul Filip a scazut cota TVA pentru sectorul HoReCa la 10%, in 2018, pentru ca Vlad Plahotniuc ar fi avut interese in acest domeniu. Potrivit lui, actualmente, Guvernul ar dori revenirea la taxa de 20% TVA pentru ca Socialistii si Blocul ACUM nu ar avea…

- Liderul PL, Dorin Chirtoaca, o acuza pe presedinta PSRM, Zinaida Greceanii, de implicare in jaful bancar din Republica Moldova si cere demisia acesteia din functia de presedinte al Parlamentului. Liberalul afirma ca, daca cei din Blocul ACUM si Igor Dodon vor continua sa o protejeze pe Zinaida Greceanii,…