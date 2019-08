Stiri pe aceeasi tema

- Compania „NR Investments Ltd” anunța ca a reușit sa încheie tranzacția de cumparare a cotei de 95% din „Avia Invest”, asta deși autoritațile au anunțat saptamâna trecuta ca acest lucru nu va fi posibil, pentru ca a fost aplicat sechestru pe capitalul social…

- Guvernul a reactionat la anuntul privind finalizarea tranzactiei de vanzare a companiei Avia Invest SRL, detinatoarea contractului de concesiune a Aeroportului International Chisinau, catre NR Investments Ltd. Intr-un comunicat de presa emis de Executiv se spune ca „nu a existat nicio consultare intre…

- Liderul senatorilor PNL Florin Cițu a afirmat ca premierul „obstrucționeaza pe fața justiția”, in contextul in care Guvern a decis, joi, sa adopte o hotarare prin care toate documentele Ministerului de Finanțe devin secret de stat. Liberalul susține ca e o incercare de a acoperi ilegalitațile.„Viorica…

- Presedintele Igor Dodon convoaca de urgenta Consiliul Suprem de Securitate in legatura cu tranzactia de vanzare a companiei Avia Invest, „care conform deciziei criminale a fostei guvernari a preluat Aeroportul International Chisinau”, precizeaza seful statului, citat IPN.

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Vadim Brînzan, recunoaște semnarea contractului de vânzare a Aeroportului Internațional Chișinau catre „NR Investments Ltd”, companie înregistrata pe insula Guernsey (o insula din canalul englez, în largul coastei Normandiei…

- "In chestiunea ordonantelor de urgenta noi am spus ca trebuie sa facem un pas mai curajos, un pas mai hotarat si trebuie sa eliminam din Constitutia Romaniei institutia ordonantelor de urgenta. Legiferarea se face in Parlament si daca vrem stat de drept, institutii solide - Parlament, Guvern si celelalte…

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Vadim Brinzan, este cel mai bogat membru al cabinetului de miniștri condus de Maia Sandu. Cu o experiența de peste 15 ani in domeniul bancar și investițional in SUA, Europa, Asia și America de Nord, Brinzan declara venituri de milioane de dolari, precum și acțiuni…