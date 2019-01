Stiri pe aceeasi tema

- Ex primarul municipiului Chișinau, vine cu acuzații dure în adresa unuia dintre liderii ACUM – Andrei Nastase. „ Andrei Nastase criticând privatizarea recenta de catre regim a companiei "Air Moldova", s-a dat de gol si a recunoscut,…

- Sergiu Oprescu, președintele executiv al Alpha Bank și președintele Asociației Romane a Bancilor (ARB), a menționat, vineri, in contextul noii taxe pe activele financiare, ca bancile sunt deschise sa se intalneasca cu reprezentanții autoritaților și sa discute, nu doar prin intermediul scrisorilor,…

- Asistenta grevista de la Spitalul Universitar, concediata în octombrie, spune ca haosul din unitatea spitaliceasca a început dupa ce la conducere a venit actualul manager, precizând ca în spital sunt în continuare

- Liderul PPDA, Andrei Nastase, a fost luat pe sus de locuitorii din Drochia in timp ce facea campanie intr-o piata din localitate. Potrivit portalului actual.md, vanzatorii nu au fost incantati de prezenta finului oligarhului condamnat Victor Țopa si i-au cerut sa plece.

- In prezent, programul de 100 de milioane de euro este doar inghetat, dar din cauza derapajelor antidemocratice ale autoritatilor si a stagnarii reformelor in mai multe domenii, asistenta va fi suspendata in mod oficial pana cand Republica Moldova va inregistra realizari, potrivit sursei citate. In…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, vineri, ca Liviu Dragnea ar fi trebuit sa mențina un echilibru in partid și sa discute cu ea.''In primul rand, trebuie sa mențina un echilibru in partid, așa am vazut la alți președinți de partid. Și ar fi trebuit sa ma invite sa discutam. S-au…

- Klaus Iohannis a participat la Gala Topului National al Firmelor, acolo unde a lansat noi atacuri la adresa Guvernului. Președintele acuza executivul condus de Viorica Dancila ca ”pompoasa creștere economica de 5,5%” e de doar 4%, iar deficitul a explodat fața de anul 2017.”Evoluția economiei…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, susține ca Augustin Lazar s-a folosit de Parchetul General pentru a rasplati cu funcții bine platite oameni din sistem care au ajutat la ascensiunea sa profesionala și la menținerea in funcția de procuror general.”La momentul in care Augustin Lazar era…