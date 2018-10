Stiri pe aceeasi tema

- 'Banca Nationala a Romaniei are ca principala sarcina asigurarea stabilitatii sistemului bancar. Deci, ei sunt preocupati ca bancile sa nu-si sume riscuri excesive, sa nu dea imprumuturi unor persoane care nu pot sa ramburseze acele imprumuturi si in felul acesta sa riscam soliditatea intregului…

- Gerard Collomb isi anuntase pe 18 septembrie plecarea din Guvern, anul viitor, pentru a candida in 2020 la un nou mandat de primar al orasului Lyon - functie pe care a detinut-o din 2001 pana in 2017. Anul trecut, el a renuntat la post pentru a face parte din guvernul de centru, dupa ce a…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a inaugurat astazi, 2 octombrie 2018, laboratorul de informatica Axapta de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, care a fost renovat cu sprijinul companiei Falcon Trading. La evenimentul de inaugurare au participat prof. univ. dr. Mihaela…

- Pilotul italian, Romano Fenati, a fost dat afara de echipa sa dupa ce a tras frâna de mâna a rivalului Stefano Manzi în turul al saptelea al cursei de la clasa Moto2. Bikerul a vorbit acum despre gestul sau: ”Vreau sa-mi cer scuze întregii…

- A fost analizata de catre Consiliul Concurentei tranzactia prin care MET Holding AG, Elvetia, preia RWE Energie SRL,conform Biroului de Presa al Consiliului Concurentei.MET Holding AG Elvetia face parte din Grupul MET, care desfasoara afaceri ce cuprind comercializarea de gaze naturale, energie electrica,…

- "Am inceput procedurile in mai multe programe esentiale de inzestrare pentru Armata Romaniei, aflate in prezent in diferite faze de realizare. Intentia noastra in acest domeniu este implicarea cat mai mare a industriei nationale de aparare prin operatiuni compensatorii de tip offset. In programul…

- Gabriel Rusu si Dan Stepa, doi antreprenori din Sighetu Marmatiei, au investit 200.000 de euro intr-un spatiu de co-working in Cluj-Napoca. Cladirea Silicon Forest a fost inaugurata pe 2 iulie. „Pana acum am investit 250.000 de euro. Am lucrat cu un arhitect din Statele Unite si cu artisti…