- "De maine incepem sa ne lamurim in legatura cu ROBOR-ul! Incepand cu ora 14.00, la Comisia economica a Senatului, incep audierile in legatura cu modul in care a fost inchisa singura investigație a Consiliului Concurenței privind manipularea ROBOR-ului. Maine incepem cu președintele Consiliului…

- Președintele comisiei economice, Daniel Zamfir a precizat ca i-a trimis lui Bogdan Chiritoiu o invitatie pentru miercuri, 30 ianuarie, la audiere in Comisia economica a Senatului, dar acesta ar fi invocat, potrivit senatorului ALDE, o agenda incarcata care nu ii permite sa vina in Parlament.…

- Potrivit ordinii de zi a sedintei de marti a Comisiei economice din Senat, ministrul Finantelor Eugen Teodorovici va fi prezent pentru a discuta aspecte referitoare la impactul masurilor fiscal-bugetare introduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in…

- Consiliul Concurentei a declansat o analiza a nivelului ROBOR din ultima perioada, avand in vedere fluctuatia indicatorului dupa aparitia, la finele anului trecut, a Ordonantei de Urgenta 114/2018, a declarat, luni, pentru AGERPRES, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu. "Avem…

- Consiliul Concurentei a declansat o analiza a nivelului ROBOR din ultima perioada, avand in vedere fluctuatia indicatorului dupa aparitia, la finele anului trecut, a Ordonantei de Urgenta 114/2018, a declarat, luni, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu. "Avem o analiză pe zona…

- Președintele comisiei economice din Senat, Daniel Zamfir, a declarat luni, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, ca i-a invitat la audieri pe 29-30 ianuarie, in Parlament, pe guvernatorul BNR Mugur Isarescu, pe ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici și pe președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu,…

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir a anuntat ca ii va chema, pe 29 ianuarie, la audieri in Comisia economica a Senatului pe guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, si pe Marius Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, pentru a da explicatii despre calcularea indicelui ROBOR, anunța Mediafax. Acesta a solicitat…

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir cere Bancii Nationale a Romaniei sa decida ca ROBOR sa se calculeze in functie de tranzactiile care se fac, sustinand ca indicele la care sunt calculate ratele romanilor cu credite in lei este "trucat" printr-o intelegere intre bancile comerciale cu "stiinta si implicarea"…