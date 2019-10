Chiriţoiu: Monitorul preţurilor la alimente va fi lansat pe 15 octombrie. În total avem 30.000 de sortimente prezente în acest comparator "Comparatorul preturilor pentru alimente va fi lansat pe 15 octombrie. El este similar cu comparatorul pe carburanti pe care l-am lansat in iunie si care a mers bine. Similar in ce sens? Solutie tehnica identica, deci poate fi accesat atat de pe un desktop, un laptop, cat si de pe un telefon mobil prin intermediul unei aplicatii care poate fi descarcata. Consumatorii vor putea sa compare pretul unui cos de produse, deci produsele care ii intereseaza pe ei le baga intr-un cos si pot sa compare pretul la orice magazin din oras - orice magazin din tara, dar o sa ii intereseze banuiesc orasul in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea In luna august, Romania a inregistrat cea mai mare creștere a prețurilor producției industriale din UE Preturile productiei industriale au scazut in luna august cu 0,8% in zona euro si cu 0,3% in Uniunea Europeana, comparativ cu perioada similara din ... In luna august, Romania a inregistrat…

- Consiliului Concurentei lanseaza Monitorul prețurilor pentru alimente, care ar putea genera scaderi de prețuri. Peste 30.000 de produse vor fi listate De la mijlocul lunii octombrie vom avea un comparator de preturi pentru alimente, unde vor fi listate peste 30.000 de produse, a afirmat Bogdan Chiritoiu,…

- De la mijlocul lunii octombrie vom avea un comparator de preturi pentru alimente, unde vor fi peste 30.000 de produse, a afirmat, sambata, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei."Acest proiect pe alimente este putin mai complicat, decat cel pentru benzina, pentru ca vorbim…

- "Comparand statisticile oficiale privind activitatea de tranzactionare cu datele despre cererea si oferta de locuinte din piata, poate fi observata o aparenta contradictie. Astfel, daca volumul tranzactiilor imobiliare incheiate la nivel national este mai mic decat in perioada similara a anului trecut,…

- ​Consiliul Concurentei sustine implementarea unei reguli prin care toti operatorii sa afiseze simultan majorarile preturilor la carburanti, în anumite zile si la ore stabilite. Autoritatea de Concurența a constatat ca existența unui lider de piața are efect direct asupra stabilirii prețurilor…

- "Avem o investigatie pentru a finaliza cateva luni in care avem suspiciuni de comportamente incorecte ale firmelor financiare, asta insemnand firme de leasing si banci mama de firme de leasing. Deci, acolo avem deja suspiciuni de incalcare a legii. Vedem in cateva luni daca suspiciunile noastre se…

- Consiliul Concurentei sustine implementarea unei reguli prin care toti operatorii sa afiseze simultan majorarile preturilor la carburanti, in anumite zile si la ore stabilite. Autoritatea de Concurenta solicita adoptarea acestei masuri in urma derularii unei anchete sectoriale pe piata comercializarii…

- Companiile petroliere trebuie sa afiseze simultan majorarea preturilor la carburanti, pentru ca firmele sa nu se influenteze reciproc, intrucat concurenta pe piata carburantilor este una redusa, se arata intr-un comunicat de presa al Consiliului Concurentei. Autoritatea de Concurenta solicita adoptarea…