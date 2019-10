Discutiile cu Comisia Europeana privind capitalizarea CEC Bank sunt aproape de finalizare si cred ca de data asta reusim, a declarat, sambata, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, la o dezbatere de profil. "Este a treia oara cand statul vrea sa capitalizeze CEC, cred ca acum reusim. Prima data era dupa criza si Comisia Europeana era foarte reticenta. Nu era probabil un moment foarte bun. Am mai incercat o data in 2016, cred, era Anca Paliu ministru (de Finante, n.r.) si acolo parerea mea e ca ne-am descurajat prea repede. Acum am inceput in primavara discutia cu Comisia. Suntem…