Consiliul Concurentei propune Guvernului introducerea pe piata carburantilor a unui sistem similar cu cel din Austria si Germania, unde toate companiile petroliere stabilesc preturile in acelasi timp, a declarat, luni, pentru AGERPRES, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei.



Anterior, tot luni, Consiliul Concurentei a anuntat rezultatele anchetei derulate pe aceasta piata, care a relevat ca exista o concurenta redusa intre companii.



"Germania are doua zile pe saptamana in care toata lumea stabileste preturile, la aceeasi ora. Banuiesc ca si acolo decizia…