- Autor: Sorin Rosca Stanescu Voi incerca in cele ce urmeaza sa demonstrez de ce Romania a devenit o prada a monopolurilor. Și care sunt consecințele asupra dezvoltarii generale a acestei țari și, implicit, asupra nivelului de trai al cetațenilor. Cum a invins in Romania capitalismul salbatic. Scapat…

- Consiliul Concurentei s-a autosesizat in acest caz, pe motiv ca firmele de taxi ar fi oprit, simultan, activitatea. „Noi nu spunem ca nu au dreptul companiile sa faca lobby. Companiile nu au voie impreuna, coordonat, sa faca greva, sa spunem intre ghilimele, deci sa isi opreasca activitatea", a…

- Activitatea din transportul de persoane trebuie sa fie caracterizata de cat mai multa concurența, insa nu trebuie ca aceasta sa elimine formele care exista deja, astfel ca este nevoie de un regim echivalent de reglementari, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței. ”Din punctul…

- In primele patru luni din 2019, carburantii s-au scumpit in Romania mai mult decat media UE. La inceputul anului, datele Oil Bulletin centralizate de Comisia Europeana arata ca un litru de benzina costa in tara noastra 1,065 euro, in timp ce media UE era de 1,331 euro. In ianuarie,…

- Consiliul Concurentei a finalizat ancheta pe piata carburantilor iar concluzia este ca, pe acest segment, concurenta este redusa si exista un mare jucator care stabileste pretul, a declarat, joi, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei."Investigatia este finalizata si urmeaza…

- Cristian Rosu, vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), a transmis, luni, ca politele RCA pe o luna nu vor fi eliminate. Precizarea vine dupa ce presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, a spus in weekend ca introducerea politelor RCA pe o luna a fost o…

- De asemenea, monitorul preturilor pentru combustibili va fi functional pana la sfarsitul lunii iunie, a declarat, sambata, la Antena 3, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu. "In cateva saptamani, in aprilie, iesim cu prima varianta a recomandarilor noastre pe piata de carburanti.…