Stiri pe aceeasi tema

- ​Fuziunea dintre Complexul Energetic Oltenia si Hidroelectrica cred ca e vazuta ca o solutie pentru a fi sustinuta activitatea CEO si mi se pare un pic naiva ideea ca daca nu pot sa subventionez o activitate, o companie, daca o amestec cu alta atunci o sa pot, a declarat, pentru Agerpres, presedintele…

- "Mai degraba pare a fi o cronica a unor coincidențe suspecte, sa spun așa. Apoi in trei zile rezolva aceasta problema de conflict de interese. Astazi iese președintele Iohannis la ora 11:00 spunand «vom face o runda de consultari», o invita pe doamna Dancila la consultari miercuri, deși abia la ora…

- Catalin Ivan trage un nou semnal de alarma privind evoluția demografica la noi in țara, unde numarul de nașteri este mai mic decat cel al numarului de nașteri in diaspora: ”E nevoie de mai multe masuri, in primul rand pentru sprijinirea tinerilor. Sa se casatoreasca, sa-și intemeieze familii…

- Complexul Energetic Oltenia ar putea beneficia de sprijin pentru plata certificatelor de emisii sub forma unor contributii in factura de energie, insa acest ajutor de stat trebuie aprobat de Comisia Europeana, a declarat, pentru Agerpres, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, potrivit financialintelligence.ro.„Exista…

- Coreea de Nord a anuntat luni ca doreste sa aiba intalniri de lucru la sfarsitul lui septembrie cu SUA, in contextul in care negocierile intre cele doua parti privind denuclearizarea peninsulei au ajuns intr-un punct mort, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Vrem sa ne aflam fata in fata cu…

- Consiliul Concurentei propune Guvernului introducerea pe piata carburantilor a unui sistem similar cu cel din Austria si Germania, unde toate companiile petroliere stabilesc preturile in acelasi timp, a declarat, luni, pentru AGERPRES, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei. Anterior,…

- * Companiile petroliere trebuie sa afiseze simultan majorarea preturilor la carburanti, pentru ca firmele sa nu se influenteze reciproc, intrucat concurenta pe piata carburantilor este una redusa, se arata intr-un comunicat de presa al Consiliului Concurentei, transmis, luni, AGERPRES. * Consiliul Concurentei…

- Consiliul Concurentei propune Guvernului introducerea pe piata carburantilor a unui sistem similar cu cel din Austria si Germania, unde toate companiile petroliere stabilesc preturile in acelasi timp, a declarat, luni, pentru AGERPRES, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei.…