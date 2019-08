Presedintele ANRE, Dumitru Chirita, a declarat, luni, ca pana in prezent obligatia de inmagazinare a gazelor naturale pentru iarna a fost indeplinita in proportie de 97%, mentionand ca este posibil ca marirea importului de gaze naturale sa fie determinata si de acest lucru. Chirita a participat la sedinta Comisiei pentru industrii la dezbaterea Ordonantei de urgenta 114. El a spus ca simpla abrogare a OUG 114 fara a lua in discutie OUG 19 din 2019 ar insemna ca aceasta din urma ramane in vigoare si produce efecte. Intrebat in legatura cu cresterea importului de gaze, Chirita a precizat ca este…