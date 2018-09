Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, de comun cu ministrul Agriculturii Dezvoltarii Regionale și Mediului, Nicolae Ciubuc, au convocat o ședința cu producatorii, exportatorii și procesatorii de struguri din Republica Moldova, pe marginea problemelor intampinate de

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, a inaintat un apel catre atașații Birourilor comercial-economice (BCE) din cadrul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova peste hotare.

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, conduce delegația Republicii Moldova, care participa la Forumul de Afaceri al celor Trei Mari, privind impulsionarea dezvoltarii și cooperarii economice a țarilor din regiunea 3SI, desfașurat in perioada 17-18 septembrie la

- Ministrul Economiei și Infrastructurii va intreprinde o vizita oficiala in Romania, in perioada 17-19 septembrie 2018. Chiril Gaburici va participa la Forumul de Afaceri a celor Trei Mari, care se va desfașura in zilele de 17 și 18 septembrie.

- Viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca, a participat astazi, 13 septembrie, impreuna cu Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, la reuniunea operatorilor din sectorul avicol, in cadrul careia au fost examinate cerințele și procesul de implementare

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a convocat astazi in ședința reprezentanții Ministerului Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului și ai Asociației producatorilor și exportatorilor de fructe „Moldova Fruct”, pentru a analiza problemele din

- Ministrul Economiei, Chiril Gaburici, sustine ca „reforma pro-business este o gura de oxigen de care avea nevoie mediul de afaceri pentru a recapata increderea in ceea ce poate realiza acasa”. Potrivit lui, agentii economici nu au cerut de la stat niciodata mai mult decat suport si legi care sa le simplifice…

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a avut astazi o intrevedere cu reprezentanții unei importate banci din Turcia, Ziraat Bancasi. Parțile au discutat despre posibilitațile de investiție in sistemul bancar din Republica Moldova.