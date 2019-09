Chiriile au explodat în orașele universitare. Cât vor scoate din buzunare părinţii studenţilor care se întorc la cursuri în octombrie Chiriile au explodat in orașele universitare. Cat vor scoate din buzunare parintii studentilor care se intorc la cursuri in octombrie Piața chiriilor din marile orașe da in clocot, pe masura ce se apropie inceputul anului universitar și mii de studenți se intorc la cursuri. Cei care sunt din alte localități și nu au loc la cămin își caută o cameră cât mai aproape de facultate. Nu găsesc însă garsoniere sub 200 de euro, iar pentru un apartament se strâng mai mulți ca să împartă costurile. Bucureştiul… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

