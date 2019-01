Chirii mai mari pentru comercianții din piețele buzoiene De la 1 ianuarie, comerciantii care isi desfasoara activitatea in pietele din municipiul Buzau sunt nevoiti sa plateasca mai mult pentru inchirierea unei tarabe. Scumpire este de 5 la suta, ceea ce inseamna aproximativ 18 lei, iar inchirierea unei tarabe intr-una din pietele din oras poate costa aproape 400 de lei pe luna. Reprezentanții Societații Piețe, Targuri și Oboare SA spun ca modificarea tarifara este independenta de voința lor, iar majorarea vine ca urmare a creșterii ratei inflației. In perioadele de ger, comerciantii prefera sa stea acasa. Astfel, pe de o parte nu mai risca sa piarda… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

