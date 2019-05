Chirieac: S-a întâmplat o catastrofă ”Eu l-am votat pe Klaus Iohannis, il vedeți ca e acasa intre acești lideri europeni. Eu l-am votat, el ne reprezinta, e președintele Romaniei. Dar in ceea ce-l privește, s-a intamplat o catastrofa. Indata ce a caștigat in 2014 mandatul, in ianuarie 2015 a avut acel discurs datator de speranța la CSM, in 3-4 ianuarie, in care lasa sa se ințeleaga ca Romania se intoarce la statul de drept, dupa care a fost scos in decor. Rezultatul mandatului sau a fost acela ca nu a reușit sa inchida epoca Basescu. E o catastrofa asta! Epoca Basescu e cea mai neagra din istoria Romaniei. Și-n epoca Ceaușescu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

